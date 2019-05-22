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В российском аэропорту у белоруски изъяли часы стоимостью более 236 тысяч долларов

23.05.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В аэропорту «Домодедово» российские таможенники у 32-летней белоруски нашли часы, которые она везла в подарок мужу. Стоимость часов известного бренда — 15,2 миллионов российских рублей или 236 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.


Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

При прохождении таможни, 32-летняя белоруска, прибывшая рейсом Дубай-Москва, проследовала через «зеленый» коридор.

При досмотре ручной клади пассажирки были обнаружены наручные часы на кожаном ремешке коричневого цвета Vacheron Constantin.

«В своем объяснении девушка заявила, что часы приобрела за границей со скидкой и собирается отдать их мужу. Точная стоимость ей неизвестна. Документы, подтверждающие стоимость, сотрудникам таможни не были предоставлены», — рассказали в российском ведомстве.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что корпус и застежка наручных часов на кожаном ремешке Vacheron Constantin модели Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Perpetual Calendar выполнены из золота 750 пробы. Данные часы торговым домом Vacheron Constantin выпускаются ограниченной серией в единичном экземпляре под заказ. Таможенная стоимость товара составила более 15 млн 260 тысяч российских рублей (около 236 тысяч долларов — прим. TUT.BY).

В России, как и в Беларуси, можно беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 000 евро. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.


Поскольку белоруска этого не сделала, в ее действиях усмотрели признаки преступлений «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» (максимальное наказание за это преступление — до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн российских рублей) и «Уклонение от уплаты таможенных пошлин» (максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы).


 
 
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В аэропорту «Домодедово» российские таможенники у 32-летней белоруски нашли часы, которые она везла в подарок мужу. Стоимость часов известного бренда — 15,2...
 
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