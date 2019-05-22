«Скорость в городах — до 50 км/ч, ближний свет — всегда»: что белорусы предложили поменять в ПДД

Почти две недели белорусы могли высказывать свои предложения по поводу новой редакции Правил дорожного движения.

1. Запретить остановку для проверки документов

Что предлагается в проекте указа: сейчас сотрудники ГАИ уверены, что и так имеют право останавливать водителей для проверки документов. Однако многие водители с этим не согласны — четко этот момент в ПДД не обозначен. Теперь МВД хочет «узаконить» остановку для проверки документов.





Именно этот пункт вызвал наибольшее количество негативных откликов. Многие комментарии в общественном обсуждении по этому поводу лаконичны: «Запретить остановку для проверки документов».









— Причина остановки должна оставаться обоснованной, а не просто проверить документы. Тем более с современными средствами контроля всегда можно заранее установить и найти действительно обоснованную причину остановки, — уверен пользователь Национального правового портала Алексей Квитун. — Сейчас все можно проверить онлайн и даже обычному человеку, не говоря уже о сотрудниках ГАИ, у которых по регистрационному номеру полная информация высвечивается. Не надо давать такую возможность — это не добавит безопасности движению. Это равносильно тому, что каждый милиционер на улице может остановить любого без причины, просто чтобы проверить документы, а если их нет, задержать для выяснения личности лишь потому, что он имеет такое право.





Нашли пользователи и юридическое обоснование для того, чтобы норму не вводить: «остановку водителя для проверки документов нужно считать административным задержанием (статья 8.2 ПИКоАП), и оно противоречит принципу неприкосновенно­­сти личности, установленному статьей 2.4 ПИКоАП, согласно которому никто не может быть задержан за совершение административно­­го правонарушения при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных статьей 9.1 ПИКоАП».





Выход из ситуации пользователи тоже предложили: проводить операции «Фильтр», когда останавливают все машины на определенном участке в определенное время, и вот тогда уже проверять все документы.

2. Скорость в городах

В большинстве случаев максимально разрешенная скорость движения в городах — 60 км/ч. Никаких изменений на этот счет в новой редакции ПДД нет.





Вместе с тем не один раз участники обсуждения призывали снизить максимальную скорость движения в городах.





— Было бы отлично, если бы была изменена скорость движения по жилой зоне с 20 до 10 км/ч, а в городе — до 50 км/ч, — пишет пользователь Р ан. — Ни для кого не секрет, что бóльшая часть водителей движется с разрешенной скоростью + 9 км/ч. Вот эти «ненаказуемые» 9 км/ч тоже можно было бы или убрать, или сократить. А вот за городом можно сделать чуть больше, например, 140 вместо 120.





К обсуждению этой темы присоединился координатор программ общественного здравоохранения странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.





— Всемирная организация здравоохранения рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городских районах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется в настоящее время в большинстве стран Европейского союза, включая Прибалтийские страны и Польшу, — написал эксперт. — ВОЗ отдельно по этому индикатору учитывает прогресс в странах в области борьбы с дорожным травматизмом в условиях городов и 97 стран из 180 участвовавших в отчете ВОЗ ввели эту меру в настоящее время. Эта мера научно обоснована и позволяет сократить на 40% количество смертей при столкновении с незащищенными участниками движения (пешеходами и велосипедистами­) в городах. Помимо этого, эта мера является важнейшим условием развития и стимулирования велосипедного движения в условиях городов в качестве средства транспорта для осуществления поездок на работу за счет выравнивания скорости потока в попутном направлении. Существующее ограничение 60 км/ч в городах является запретительным для развития велосипедного транспорта в условиях городов с точки зрения опасности при столкновении.

3. Сделать ближний свет фар обязательным

Сейчас, напомним, ближний свет фар является обязательным только в определенные периоды — в конце и в начале учебного года.





Многие предлагают сделать это требование постоянным.





— Ради всех святых — верните в ПДД пункт об обязательном включенном ближнем свете фар при езде в дневное время суток в нашей стране. Это ведь действительно влияет на безопасность ДД, — эмоционально написал пользователь Алексей.





— Хотел бы предложить ввести обязательное включение ближнего света фар вне зависимости от времени и погоды, — поддержал его Виталь. — Это делает автомобиль более заметным и для пешеходов, и для других водителей. Особенно это важно на трассах.

4. Спешиваться велосипедистам на переходах или нет?





Фото: Глеб Малофеев





В проекте ПДД планируется оставить обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах.





Отношение к велосипедистам у других участников дорожного движения неоднозначное.





— На мой взгляд, нужно обязать велосипедистов спешиваться в любом случае, так как дорога — повышенный источник опасности, соответственно, ее пересекать необходимо пешком! Законодатели, вы же сами ездите за рулем, и вы прекрасно знаете, как велосипедисты вылетают, нарушая ПДД, — уверен пользователь Алексей Нечай.





Но есть и более демократичные предложения.





— Разрешить велосипедистам не спешиваться на абсолютно всех ПП, а проезжать их со скоростью пешехода, убедившись в личной безопасности и безопасности ДД, — написал пользователь Артур.

5. Правило двух полос





Пешеходный переход





Сейчас есть рекомендация, что водитель может не останавливаться, если между ним и пешеходом есть две свободные полосы. В противном случае он обязан остановиться и пропустить пешеходов. В новой редакции ПДД правило двух полос хотят закрепить официально.





— Считаю, что водитель за непропуск пешехода на пешеходном переходе (нарушение так называемого правила 2-х полос) должен привлекаться к ответственности только при наличии видеофиксации данного нарушения, чтобы исключить субъективизм со стороны работников ДПС, — говорит Василий.





— Дополнение подпункта 2.51 (в нем прописано правило двух полос. — Прим. ред.) решает проблему наполовину, а именно: только в том случае, когда пешеход переходит дорогу слева направо относительно движения транспортного средства. Но это не решает проблемы привлечения к ответственности «на глазок инспектора», если между тротуаром, по которому пешеход приближается к переходу, и транспортным средством нет двух полос. На каком расстоянии пешеход должен находиться от пешеходного перехода, чтобы можно было считать, что водитель может не предоставлять преимущество и это будет безопасно для участников движения? Представляется необходимым расширить формулировку, например: «Преимущество … считается предоставленным­, если расстояние между транспортным средством и пешеходом … составило две полосы движения и более, или пешеход находится на расстоянии, эквивалентном двум полосам движения и более». В таком случае отпадает необходимость дополнительно указывать трамвайные пути, островки безопасности и т.п., формулировка приобретает более простую, понятную и логичную форму, — пишет пользователь под ником Игорь Понимащенко.







