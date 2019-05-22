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Стали известны соперники хоккеистов Беларуси по квалификации на Олимпиаду-2022

23.05.2019 07:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Hockey.by, за право сыграть на 24-х по счету зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная Беларуси поспорит с командами Словакии и Австрии.


 Фото: iihf.com

Еще один соперник наших хоккеистов определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой следующего года.

Белорусам, словакам и австрийцам достанется команда с низшим рейтингом в сводной таблице IIHF из числа победителей подгрупп на предварительном раунде квалификации.

Также известно, что соревнования в нашей четверке примет Словакия. Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В хоккейном турнире Олимпиады примут участие 12 команд: 8 сборных, располагающихся на 1−8 местах в рейтинге IIHF, Китай как страна — хозяйка соревнований, а также три победителя финальных квалификационных турниров.


 
 
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По информации Hockey.by, за право сыграть на 24-х по счету зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная Беларуси поспорит с командами Словакии и Австрии.
 
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