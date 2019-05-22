Польза и вред шашлыка

Источник материала: Светлы шлях

По закону подлости, чем вкуснее пища, тем менее она полезна. Этот закон работает и в случае с шашлыками.

Вред шашлыка:

Канцерогены (вещества, провоцирующие онкологические заболевания). Они содержатся в испарениях, образуемых при попадании жира на горячие угли. Летучие вещества (а именно бензопирены) поднимаются вверх, попадают на куски мяса и оседают на них. К сожалению, любимая многими тёмная пережаренная корочка также содержит канцерогенные элементы.

Если вы плохо прожарите мясо, то в нем возможно останутся различные инфекции, кишечные палочки, вызывающие дисбактериоз.





Кому и какие шашлыки противопоказаны:

Тяжелую для переваривания баранину лучше не пробовать тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником.

Людям, страдающим язвенными заболеваниями и заболеваниями печени, нельзя есть шашлык с острыми приправами, кетчупом, лимонным соком.

Любое мясо, вымоченное в кефире, с осторожностью следует употреблять людям с неустойчивым уровнем кислотности, т.к. их может ждать изжога и вздутие живота. К тому же такое мясо не следует запивать вином: мясо может медленнее расщепляться и усваиваться, что опять же может привести к расстройству желудка.

Врачи не рекомендуют часто есть шашлыки людям, страдающим заболеваниями почек, и пожилым людям.

Как уменьшить вред шашлыков:

Рекомендуется есть не более 200 граммов шашлыка в один прием пищи.

Хорошенько маринуйте мясо! Качественный маринад, особенно кислый, отчасти является защитой от канцерогенов и от микробов.

Шашлыки лучше жарить на дровах, а не на углях. К тому же готовить на костре следует спустя 20-25 минут после использования жидкости для розжига, чтобы ее пары успели выгореть.

Если вам нельзя острое, заменяйте кетчупы, специи и лимонный сок томатным соусом или гранатовым соком. Срезайте зажаристую корочку.

Чтобы снизить вред приготовленного на углях мяса, ешьте с ним любые зеленые овощи и свежую зелень (кинзу, укроп, петрушку, черемшу, листовые салаты).

Не закусывайте мясо помидорами – они содержат вещества, способные затормозить переваривание белка.

Шашлык не должен сопровождаться такими же «тяжелыми» закусками – колбасой, нарезками, шпротами, которые в большом количестве содержат соль и жир.

Несколько слов в защиту шашлыков:

Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.

Мясо, правильно приготовленное на углях, сохраняет большие витаминов и микроэлементов, полезных для человека, чем обычное жареное мясо.

В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жареном. Кстати, настоящий шашлык – это совершенно диетическое блюдо, так как оно запекается, а не жарится.

Говорить о пользе шашлыков довольно сложно. Однако, если следовать принципам их правильного приготовления и употребления, шашлыки, как минимум, не нанесут существенного вреда здоровью

Юлия МИКЛУШИС, врач-гигиенист Сморгонского зонального ЦГЭ.

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