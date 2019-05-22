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Польза и вред шашлыка
23.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
По закону подлости, чем вкуснее пища, тем менее она полезна. Этот закон работает и в случае с шашлыками.
Вред шашлыка:
Канцерогены (вещества, провоцирующие онкологические заболевания). Они содержатся в испарениях, образуемых при попадании жира на горячие угли. Летучие вещества (а именно бензопирены) поднимаются вверх, попадают на куски мяса и оседают на них. К сожалению, любимая многими тёмная пережаренная корочка также содержит канцерогенные элементы.
Если вы плохо прожарите мясо, то в нем возможно останутся различные инфекции, кишечные палочки, вызывающие дисбактериоз.
Кому и какие шашлыки противопоказаны:
Тяжелую для переваривания баранину лучше не пробовать тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником.
Людям, страдающим язвенными заболеваниями и заболеваниями печени, нельзя есть шашлык с острыми приправами, кетчупом, лимонным соком.
Любое мясо, вымоченное в кефире, с осторожностью следует употреблять людям с неустойчивым уровнем кислотности, т.к. их может ждать изжога и вздутие живота. К тому же такое мясо не следует запивать вином: мясо может медленнее расщепляться и усваиваться, что опять же может привести к расстройству желудка.
Врачи не рекомендуют часто есть шашлыки людям, страдающим заболеваниями почек, и пожилым людям.
Как уменьшить вред шашлыков:
Рекомендуется есть не более 200 граммов шашлыка в один прием пищи.
Хорошенько маринуйте мясо! Качественный маринад, особенно кислый, отчасти является защитой от канцерогенов и от микробов.
Шашлыки лучше жарить на дровах, а не на углях. К тому же готовить на костре следует спустя 20-25 минут после использования жидкости для розжига, чтобы ее пары успели выгореть.
Если вам нельзя острое, заменяйте кетчупы, специи и лимонный сок
Чтобы снизить вред приготовленного на углях мяса, ешьте с ним любые зеленые овощи и свежую зелень (кинзу, укроп, петрушку, черемшу, листовые салаты).
Не закусывайте мясо помидорами – они содержат вещества, способные затормозить переваривание белка.
Шашлык не должен сопровождаться такими же «тяжелыми» закусками – колбасой, нарезками, шпротами, которые в большом количестве содержат соль и жир.
Несколько слов в защиту шашлыков:
Мясо, правильно приготовленное на углях, сохраняет большие витаминов и микроэлементов, полезных для человека, чем обычное жареное мясо.
В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жареном. Кстати, настоящий шашлык – это совершенно диетическое блюдо, так как оно запекается, а не жарится.
Говорить о пользе шашлыков довольно сложно. Однако, если следовать принципам их правильного приготовления и употребления, шашлыки, как минимум, не нанесут существенного вреда здоровью
Юлия МИКЛУШИС, врач-гигиенист Сморгонского зонального ЦГЭ.
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По закону подлости, чем вкуснее пища, тем менее она полезна. Этот закон работает и в случае с шашлыками.
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