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Итоги «Евровидения» пересмотрены - место Зены изменилось
23.05.2019 09:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ctv.by
Европейский вещательный союз сообщил об ошибке в подсчете результатов конкурса «Евровидение», финал которого прошел в Тель-Авиве 18 мая.
При проверке выяснилось, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат, пишет
Перестановки произошли в основном в нижней части таблицы. Так, белорусская исполнительница Зена теперь занимает 24-е место вместо 25-го (всего в финале выступали 26 участников). На одно место опустилась Эстония (20-е), ее потеснил Сан-Марино (19). Местами поменялись Сербия и Албания (18-е и 17-е). Франция уступила 14-е место Мальте и оказалась на 16-м. Кипр поднялся с 15-го на 13-место, а на его место опустилась Словения. Также поменялись местами Азербайджан с Северной Македонией (8-е и 7-е места соответственно) и Норвегия со Швецией (6-е и 5-е места).
В этом году вокруг песенного конкурса уже были скандалы. Так, организаторы отстранили белорусское жюри за разглашение результатов первого полуфинала. В связи с этим продюсер Виктор Дробыш, который возглавлял группу участницы от Беларуси,
Напомним, что
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Европейский вещательный союз сообщил об ошибке в подсчете результатов конкурса «Евровидение», финал которого прошел в Тель-Авиве 18 мая.
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