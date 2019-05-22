Итоги «Евровидения» пересмотрены - место Зены изменилось

Источник материала: Ежедневник



фото: ctv.by

Европейский вещательный союз сообщил об ошибке в подсчете результатов конкурса «Евровидение», финал которого прошел в Тель-Авиве 18 мая.

При проверке выяснилось, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат, пишет tut.by со ссылкой на сообщение организаторов. Впрочем, кардинально расстановку мест это не изменило. Ошибка не повлияла на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице. Победителем «Евровидения» остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Не изменились и 4 лучшие песни.

Перестановки произошли в основном в нижней части таблицы. Так, белорусская исполнительница Зена теперь занимает 24-е место вместо 25-го (всего в финале выступали 26 участников). На одно место опустилась Эстония (20-е), ее потеснил Сан-Марино (19). Местами поменялись Сербия и Албания (18-е и 17-е). Франция уступила 14-е место Мальте и оказалась на 16-м. Кипр поднялся с 15-го на 13-место, а на его место опустилась Словения. Также поменялись местами Азербайджан с Северной Македонией (8-е и 7-е места соответственно) и Норвегия со Швецией (6-е и 5-е места).

В этом году вокруг песенного конкурса уже были скандалы. Так, организаторы отстранили белорусское жюри за разглашение результатов первого полуфинала. В связи с этим продюсер Виктор Дробыш, который возглавлял группу участницы от Беларуси, намерен судиться с Европейским вещательным союзом . Исполнители Исландии могут попасть под санкции из-за демонстрации баннеров с палестинскими флагами. Выяснилось также, что победитель конкурса выложил видеоролик песни Arcade в интернет еще в 2017 году. Впрочем, результаты конкурса из-за этого пересматриваться не будут.

Напомним, что скандал с подсчетом голосов разразился и вокруг российского конкурса «Голос. Дети». Организаторы признали, что на голосование было оказано влияние извне, в связи с чем российский первый канал отменил результаты финала и проведет его еще раз.