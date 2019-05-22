В Беларуси утвержден новый перечень безрецептурных препаратов

Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта врача.

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27 утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача.

Согласно документу, гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций).

Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.

Подробно с изменениями, внесенными Минздравом, можно ознакомиться здесь .

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.