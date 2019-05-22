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В Беларуси утвержден новый перечень безрецептурных препаратов
Источник материала: БДГ
Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта врача.
Согласно документу, гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций).
Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.
Подробно с изменениями, внесенными Минздравом, можно ознакомиться
Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.
Напомним, что в апреле Министерство здравоохранения
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Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта врача.
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