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В Беларуси утвержден новый перечень безрецептурных препаратов

23.05.2019 10:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта врача.

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27 утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача.

Согласно документу, гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций).

Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.

Подробно с изменениями, внесенными Минздравом, можно ознакомиться здесь.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, что в апреле Министерство здравоохранения подготовило проект новой редакции перечня лекарств, которые продаются без рецепта: по планам ведомства, таких средств станет меньше.

 
 
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Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта врача.
 
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