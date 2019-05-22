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Участники медиафорума в Бресте посетили Музей истории ВОВ
23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участники Белорусского международного медиафорума посетили Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Гостей познакомили с основной экспозицией. В ней представлена техника военных лет, фотографии и истории солдат, которые сражались с немецкими захватчиками. Несмотря на то, что многие приезжают в Беларусь не первый раз, в этом музее они еще не были. И после знакомства с экспозицией кто-то не сдерживал слез.
«То, что медиафорум начинается с визита в музей Великой Отечественной войны, это очень важно, поскольку мы сейчас в Европе видим, как в странах происходит ревизия истории, т.е. попытки по-другому смотреть, что случилось во время Второй мировой войны», – рассказал заместитель главного редактора службы новостей Сербского государственного телерадиоканала Боер Брыкич.
Международный медиафорум откроется в Бресте завтра. В нем примут участие гости из 25 стран.
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Гостей познакомили с основной экспозицией. В ней представлена техника военных лет, фотографии и истории солдат, которые сражались с немецкими захватчиками.
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