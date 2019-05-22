Участники медиафорума в Бресте посетили Музей истории ВОВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники Белорусского международного медиафорума посетили Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Гостей познакомили с основной экспозицией. В ней представлена техника военных лет, фотографии и истории солдат, которые сражались с немецкими захватчиками. Несмотря на то, что многие приезжают в Беларусь не первый раз, в этом музее они еще не были. И после знакомства с экспозицией кто-то не сдерживал слез.

«Извините... Я увидела земляка из Алматинской области. У меня отец был фронтовиком. Он ушел добровольцев в 18 лет на фронт. Он участвовал в курской дуге и Сталинградской битве. Его уже нет 15 лет», – рассказала ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана Баян Рамазанова.

«То, что медиафорум начинается с визита в музей Великой Отечественной войны, это очень важно, поскольку мы сейчас в Европе видим, как в странах происходит ревизия истории, т.е. попытки по-другому смотреть, что случилось во время Второй мировой войны», – рассказал заместитель главного редактора службы новостей Сербского государственного телерадиоканала Боер Брыкич.

Международный медиафорум откроется в Бресте завтра. В нем примут участие гости из 25 стран.