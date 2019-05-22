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Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

23.05.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

Мужчину обвиняют в убийстве. Выяснилось, что за рулём сидел не профессиональный шофёр, а владелец частной компании по прокату пассажирского транспорта, который подменял своего подчинённого.

Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

Напомним, в результате ДТП погибла женщина-гид, пострадали более 30 пассажиров. Среди них есть и гражданка нашей страны. Она получила лёгкие травмы. Посольство Беларуси в Италии оказывает ей необходимую помощь.

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Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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