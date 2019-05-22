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В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги

23.05.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации девочки с ожогами 1-2 степени.  

В момент происшествия в квартире находились все жильцы – хозяйка квартиры, ее сын с женой и внучка.  

Девочка учится в пятом классе – она помогала маме на кухне. На ребенке загорелась одежда во время разогрева пищи на газовой плите. Ученица получила ожоги.  

Загорание потушили родители. Девочка госпитализирована. Имущество в квартире не пострадало.  

В середине мая в Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.   По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о...
 
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