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В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.
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В момент происшествия в квартире находились все жильцы – хозяйка квартиры, ее сын с женой и внучка.
Девочка учится в пятом классе – она помогала маме на кухне. На ребенке загорелась одежда во время разогрева пищи на газовой плите. Ученица получила ожоги.
Загорание потушили родители. Девочка госпитализирована. Имущество в квартире не пострадало.
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Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о...
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