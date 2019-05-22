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25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

23.05.2019 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14-й Белорусский международный медиафорум открывается под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

Общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты – участие в двухдневных дискуссиях примут представители 25 государств. Приветствие участникам и гостям направил Президент Александр Лукашенко.

25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

«Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест, который мужественно принял на себя первые удары врага. Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности», – подчеркнул белорусский лидер.

25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

Военная тематика, Год малой родины в Беларуси, работа СМИ в социальных сетях и информационная безопасность – эти и ряд других тем обсудят эксперты. За 15 лет форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и новыми идеями.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 14-й Белорусский международный медиафорум открывается под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Общественные деятели,...
 
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