|
Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из самых лучших проектов в Беларуси. Возведение Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся в соответствии со всеми нормами и стандартами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекция Госнадзора подвела итоги контрольных посещений объекта, высоко оценив ход работ, в том числе организацию строительного процесса.
Александр Шваюнов, первый заместитель начальника инспекции Госстройнадзора:
Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся с 2017 года. Он станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды и производству удобрений. Его мощность – до 2 миллионов тонн сырья в год. Проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, жилищной и дорожной инфраструктуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»
Новости Беларуси. Один из самых лучших проектов в Беларуси. Возведение Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся в соответствии со всеми нормами и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)