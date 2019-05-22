ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»

23.05.2019 10:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых лучших проектов в Беларуси. Возведение Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся в соответствии со всеми нормами и стандартами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»

Инспекция Госнадзора подвела итоги контрольных посещений объекта, высоко оценив ход работ, в том числе организацию строительного процесса.

Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»

Александр Шваюнов, первый заместитель начальника инспекции Госстройнадзора:
Стройка является одной из лучших в республике, здесь высокая организация строительства. На базе этого объекта можно проводить определенные семинары, и показывать строителям в качестве примера. С момента начала строительства на объекте не было выявлено критических дефектов, все замечания устраняются своевременно.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся с 2017 года. Он станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды и производству удобрений. Его мощность – до 2 миллионов тонн сырья в год. Проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, жилищной и дорожной инфраструктуры.

Люди в материале: Александр Шваюнов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Один из самых лучших проектов в Беларуси. Возведение Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся в соответствии со всеми нормами и...
 
Новости дня
Новости разные
 
У бліжэйшы час — невялікае пахаладанне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика