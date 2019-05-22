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Депутаты рассмотрят декрет Президента о допмерах по борьбе с коррупцией

23.05.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антикоррупционное законодательство в центре внимания белорусских депутатов. 23 мая в Палате представителей рассмотрят декрет Президента, который предусматривает ужесточение ответственности за подобные преступления. В частности, осуждённые за коррупцию будут лишены права на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания.

Депутаты рассмотрят декрет Президента о допмерах по борьбе с коррупцией

Всего в повестке дня больше десятка различных тем. Среди них –  закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Предусмотрена также ратификация ряда международных договоров.

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Новости Беларуси. Антикоррупционное законодательство в центре внимания белорусских депутатов. 23 мая в Палате представителей рассмотрят декрет Президента,...
 
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