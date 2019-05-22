МВД: версия самоубийства сотрудника ГАИ подтвердилась

«Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию», - слова министра приводит БЕЛТА .

«Только оценив все собранные доказательства в комплексе, мы пришли к такому выводу».

Игорь Шуневич ответил на вопросы о проверках, которые проводились в отношении цыганской диаспоры.

Действия своих подчиненных министр назвал обоснованными, они отвечали обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие особо тяжкого преступления.

«Были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании, полученных на то время доказательств. Их источником была информация от жертвы. Сомнений в достоверности этих данных на тот момент не было, милиция была обязана проверить все версии».

Оценку законности действий МВД даст Генпрокуратура.