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МВД: версия самоубийства сотрудника ГАИ подтвердилась
23.05.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию», - слова министра приводит
«Только оценив все собранные доказательства в комплексе, мы пришли к такому выводу».
Игорь Шуневич ответил на вопросы о проверках, которые проводились в отношении цыганской диаспоры.
Действия своих подчиненных министр назвал обоснованными, они отвечали обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие особо тяжкого преступления.
«Были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании, полученных на то время доказательств. Их источником была информация от жертвы. Сомнений в достоверности этих данных на тот момент не было, милиция была обязана проверить все версии».
Оценку законности действий МВД даст Генпрокуратура.
Напомним, тело 22-летнего лейтенанта милиции было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесу под Могилевом.
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Версия самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом получила исчерпывающее подтверждение. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
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