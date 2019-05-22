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МВД: версия самоубийства сотрудника ГАИ подтвердилась

23.05.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МВД: версия самоубийства сотрудника ГАИ подтвердилась
БЕЛТА

«Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию», - слова министра приводит БЕЛТА

«Только оценив все собранные доказательства в комплексе, мы пришли к такому выводу».

Игорь Шуневич ответил на вопросы о проверках, которые проводились в отношении цыганской диаспоры. 

Действия своих подчиненных министр назвал обоснованными, они отвечали обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие особо тяжкого преступления. 

«Были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании, полученных на то время доказательств. Их источником была информация от жертвы. Сомнений в достоверности этих данных на тот момент не было, милиция была обязана проверить все версии».

Оценку законности действий МВД даст Генпрокуратура. 

Напомним, тело 22-летнего лейтенанта милиции было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесу под Могилевом. 

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Теги: Могилев
 
 
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Версия самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом получила исчерпывающее подтверждение. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
 
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