18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства».
18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства»: выставка ученических бизнес-компаний и конкурс стартапов. По решению экспертной группы в фестивале приняли участие из 43 зарегистрированных школьных бизнес-компании 22.
Команда ГУО «Негорельская средняя школа №1» п. Энергетиков вышла в финал. Школьную бизнес-компанию представляли: учащиеся XI класса Гирдей Александра, Шарко Валерий, Макарова Вероника; и учащиеся IX класса: Плакса Никита, Гладкая Елена, Чеботаренок Анна, руководитель — Шарко Ольга Ивановна, учитель обслуживающего труда, руководитель школьной бизнес-компании.
Ребята достойно презентовали свою деятельность и проекты и были отмечены специальным Дипломом в номинации «Лучшая презентация бизнес-компании».