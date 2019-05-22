ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль «Школа предпринимательства»

23.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства».

18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства»: выставка ученических бизнес-компаний и конкурс стартапов. По решению экспертной группы в фестивале приняли участие из 43 зарегистрированных школьных бизнес-компании 22.

Команда ГУО «Негорельская средняя школа №1» п. Энергетиков вышла в финал. Школьную бизнес-компанию представляли: учащиеся XI класса Гирдей Александра, Шарко Валерий, Макарова Вероника; и учащиеся IX класса: Плакса Никита, Гладкая Елена, Чеботаренок Анна, руководитель — Шарко Ольга Ивановна, учитель обслуживающего труда, руководитель школьной бизнес-компании.

Ребята достойно презентовали свою деятельность и проекты и были отмечены специальным Дипломом в номинации «Лучшая презентация бизнес-компании».




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства».
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники медиафорума в Бресте посетили Музей истории ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика