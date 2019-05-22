Источник материала: Новости Дзержинска

18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства».

18 мая 2019 года на базе Минского областного института развития образования прошел фестиваль «Школа предпринимательства»: выставка ученических бизнес-компаний и конкурс стартапов. По решению экспертной группы в фестивале приняли участие из 43 зарегистрированных школьных бизнес-компании 22.

Команда ГУО «Негорельская средняя школа №1» п. Энергетиков вышла в финал. Школьную бизнес-компанию представляли: учащиеся XI класса Гирдей Александра, Шарко Валерий, Макарова Вероника; и учащиеся IX класса: Плакса Никита, Гладкая Елена, Чеботаренок Анна, руководитель — Шарко Ольга Ивановна, учитель обслуживающего труда, руководитель школьной бизнес-компании.

Ребята достойно презентовали свою деятельность и проекты и были отмечены специальным Дипломом в номинации «Лучшая презентация бизнес-компании».











