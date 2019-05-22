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Ужасная метка войны

23.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Феликс Лясов (на снимке) из д. Панкры, несмотря на проблемы со здоровьем, живет с ясным взглядом в глазах и имеет отличную память, в которой содержатся не только радостные события, но и то, что хотелось бы забыть. Война милостиво оставила ему жизнь, но навсегда сделала инвалидом.

Ужасная метка войны

  - Радостно и хорошо жить можно только под мирным небом, — начинает разговор Феликс Данилович. — Я плачу, когда вспоминаю те далекие события своего детства. Раненую ногу в 1943 г. перед самым освобождением местности, так и не вылечил, мне чудом посчастливилось выжить.

  Феликс Лясов родился в 1936 г. в д. Гукалы бывшего Кудинского сельсовета. До войны в семье было трое детей, а после родились еще брат и сестра. Страшные дни 1942 г. ветеран помнит отдельными эпизодами: немцы согнали сельчан в д. Горки, больную бабушку мальчика везли на лошади. На территории, обнесенной колючей проволокой, собралось много людей из окрестных деревень. Взрослых гоняли на работу, а дети ждали. Впоследствии, по словам собеседника, их погнали в соседнюю деревню, расселили по домам.

  - Когда в один из дней в 1943 г. началось наступление наших войск, — продолжает Феликс Данилович, — мы побежали в огромный ров и скрылись там. Через некоторое время немцев поблизости не стало. Хотя кругом раздавалась стрельба, мы решили пробираться в Марченки. Нашли борону, посадили на ее бабушку и потащили. Все вокруг было сожжено и разрушено. Начали искать жилье. Дед нашел пустой дом в Гукалах, где и поселились сразу 15 семей. А в ноябре пришли наши солдаты, расположились в доме и начали чистить пулемет. В доме было много народу, мы с ребятами вертелись у бойцов. Вдруг пулемет застрочил, один солдат погиб, а я был ранен в ногу. После оказания необходимой помощи меня отправили на машине в больницу.

   Когда парень вернулся домой, ему делала перевязки медработник из Марчанок. Сначала была надежда на лучшее, на успех в лечении, однако парень так и остался инвалидом. Когда его отец вернулся с войны, то устроился на работу в Езерище, сделал сруб, который перевезли и построили в Панкрах.

- В школу до четырех классов ходил здесь, а потом закончил восьмилетку в Езерище, — рассказывает мужчина. — Работать пришлось и в кузнице, и на хлебопекарне, 16 лет был кочегаром в общежитии. Своей семьи не имею. Ухаживал за матерью, а после ее смерти оформил пенсию по инвалидности. Сестра приезжает из Витебска, помогает работать в огороде.

  Хотя Феликс Данилович и живет один, но старается, чтобы и картофель у него свой вырос, и овощи. За домом обязательно парник делает каждую весну. Когда-то, как говорит, и пчел держал, но сейчас остались только пустые ульи. День идет за днем, месяц бежит за месяцем. Медленно время залечивает болезненные раны. Доброжелательный, терпеливый Феликс Лясов, подводя итоги своего рассказа, замечает: «Не дай Бог войны. Главное, чтобы были мир на Земле и спокойствие в доме».

Галина Яковлева.

 
Теги: Витебск
 
 
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Феликс Лясов (на снимке) из д. Панкры, несмотря на проблемы со здоровьем, живет с ясным взглядом в глазах и имеет отличную память, в которой содержатся не только...
 
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