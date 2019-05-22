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Через испытания судьбы

23.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

пришлось пройти жительнице д. Сурмино Нине Синеоко пятилетней девочкой во время войны: сначала в концлагере, а потом в семье бауэров. Многое она уже не помнит. Ее рассказ основывается на воспоминаниях родителей. Их семье повезло выжить на чужбине и вернуться домой. Но в сердце навсегда остались горечь и боль. Беловатые волосы женщины свидетельствуют о пережитом и выстраданном. Сейчас Нина Семеновна мечтает о том, чтобы сегодняшнее поколение жило под мирным небом только со светлыми воспоминаниями.

Через испытания судьбы

- Через столько лет стерлись из памяти лица и даты, названия городов и населенных пунктов Германии, где нас держали в войну, — говорит Нина Синеоко, — но, проснувшись иногда на рассвете, мысленно возвращаюсь в детство.

  Нина Семеновна вспоминает, что родилась в 1938 г. в д. Бурдыки бывшего Меховского района. Отец работал на железной дороге. Когда началась война, как рассказывает женщина, ее мать с соседкой помогали партизанам, а также переводили через шоссе в безопасное место евреев. А в ноябре 1943 г., когда освобождение местности было совсем близко, семью девочки вместе с сельчанами немцы согнали на станцию, распределили по вагонам и повезли на запад. Так для Нины началось путешествие в Германию.

  - На чужую землю ступили вчетвером: папа, мама и мы с сестричкой. Зиму жили в концлагере, — продолжает женщина. — Свирепствовал тиф. Дети болели, взрослые плакали, но никто не откликался на чужую беду. Соседка из нашей деревни потеряла дочь, моя сестра с тех пор получила осложнение на почках. Время от времени в лагерь приезжали «купцы». Весной 1944 г. нас взяли к себе состоятельные хозяева. Мама моя очень проворная была, с любой работой справлялась. Хозяйка за столом сама отрезала хлеб и выдавала каждому, относилась к работникам с недоверием.

  Их освободили американцы и предлагали ехать за океан. На райские обещания родители не поддались. Знали, что дома их ждет разруха и нищета, но и мыслей не было, чтобы остаться на чужбине. Домой они с матерью вернулись в июне 1945 года, а отца задержали в воинской части и на целый год он выполнял хозяйственные работы. В Бурдыках на их усадьбе осталась только баня, потом семья получила помощь, построили дом.

  - Нагоревались и после освобождения, — рассказывает Нина Семеновна. — Есть было нечего, но одно радовало — война закончилась. В школу сначала ходила в д. Рослые, а потом — в Меховое. Окончила семь классов и поступила в Невельское педучилище, потом — в пединститут г. Великие Луки, преподавала некоторое время математику в Хвошнянской школе. Вышла замуж, вместе с мужем переехали в Сурмино, вырастили двоих сыновей. 30 лет отработала в местной спецшколе-интернате. Сначала там было 280 детей, а в последние годы — около 100. Работала добросовестно, выращивали на участке овощи, картофель. Учреждение образования закрыли в 1992 г. Тогда я вышла на заслуженный отдых. Сейчас живу одна. Две внучки и пятеро правнуков — мои радость и гордость.

  Во время встречи на окнах квартиры Нины Семеновны еще пахло рассадой томатов и перцев, которая сейчас уже заняла место в парниках. В палисаднике женщина с приходом тепла также навела порядок.

  - На старости жизнь спокойная, — отмечает хозяйка. — Квартира со всеми удобствами, теплая. Автолавка привозит все необходимое, почту доставляют. Условия хорошие.

  Вежливая, доброжелательная и искренняя, Нина Синеоко смогла сохранить величие и красоту человеческой души вопреки ударам судьбы, по которой жестко прошлась война.

Галина Яковлева.

 
 
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пришлось пройти жительнице д. Сурмино Нине Синеоко пятилетней девочкой во время войны: сначала в концлагере, а потом в семье бауэров. Многое она уже не помнит. Ее...
 
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