«Думала - оргазм, оказалась астма». Самые яркие цитаты именинницы Ларисы Гузеевой

Источник материала: Tut.by

В послужном списке заслуженной артистки Ларисы Гузеевой несколько десятков фильмов, среди которых несравненный «Жестокий романс».





Однако знают и любят ее не только как актрису, но и как ведущую шоу «Давай поженимся». Относиться к нему можно как угодно, но не оценить харизму и юмор Гузеевой нельзя.

В честь дня рождения главной свахи всея СНГ редакция LADY решила вспомнить самые яркие цитаты телеведущей. Да, иногда она перегибает палку и сама признается: «Я слишком себя люблю. У меня с детства такая мания величия. Мне кажется, я одна знаю, как жить». Но за душу берет, наслаждайтесь!

О самореализации

Лариса — женщина самодостаточная, и потому рекомендует: «Я не считаю, что мужчину нужно рассматривать как средство для выживания, что он — в бесконечном долгу перед женщиной. Он ведь чей-то сын и чей-то брат и тоже нуждается в заботе, нежности. Займитесь сначала собой — не внешне, а внутренне. Станьте персонами, сделайте что-нибудь для себя, чтобы хоть как-то обеспечить свое будущее…».

«Почему девушки рано выходят замуж? Потому что организм созрел, а мозги нет! Для того чтобы мозги созрели, надо в музеи ходить, книги хорошие читать, общаться с приличными умными людьми. А когда ты ничем не занята, не читаешь, никуда не ходишь… Что еще делать? Конечно, выходить замуж…».





О родственных душах

Думаете, родственная душа — это когда есть о чем вместе помолчать? Как бы не так! «Родственная душа — это когда 25 лет вместе, и ты понимаешь, что наконец-то уже на 26-м году ему не нужно повторять это пятнадцать раз. Всего лишь семь», — на полном серьезе сообщает нам Гузеева.

О мужьях и их любовницах

Что лукавить: Лариса умеет емко описать уже привычные нам понятия. Так, по мнению главной свахи содружества, «муж — это теплый живой компресс на все тело и на всю ночь», а любовница — «туалет, в который мужчины ходят справить нужду».





О божествах и справедливости

Гузеева любит упрекнуть женщин то за одно, то за другое. Но, поверьте, и мужчинам достается. Например, в одном из эфиров Лариса напомнила сильной половине человечества о законе бумеранга: «У каждого мужика жена хреновая, а любовница — божество. Только они забывают что их божество — это чья-то хреновая жена. А их хреновая жена всегда может стать чьим-то божеством».

О жадности

А еще Гузеева не любит жадных мужчин. «Я уверена: если вы жадные, но у вас деньги есть, — значит, у вас нужно их брать силой! Вы же у нас берете силой молодость, красоту, талант, здоровье… Вам можно над нами надругаться с особым цинизмом, а нам — нет?», — взывает к справедливости актриса.





О тонкой душевной организации

Говорят, сила женщины — в ее слабости. А Лариса Гузеева считает, что в слабости нет силы. «Мужчине не нужна женщина с хрупкой душой. Женщина должна рожать детей, дом вести, вместе с мужем преодолевать жизненные трудности. А что с хрупкой душой делать? Передачки носить в психиатрическую больницу что ли?»

О свободе

Гузеева не раз признавалась в интервью, что она свободолюбивый человек. А значит — все честно — готова давать свободу и мужчине: «Первейшее правило в отношениях — не лезьте „под кожу“ своему партнеру. Не выпытывайте у него ничего — ни про прошлое, ни про будущее. У нас у каждого полно скелетов в шкафу, и не надо никому про них рассказывать. Оставьте мужу его территорию. Чем больше вы дадите ему свободы, тем он будет ближе к вам. Мужчина, как песок. Если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь — ни одна песчинка никуда не денется».

«Не звоните вы по 48 раз в день своим мужчинам! Не шлите им дебильные SMS, как вас учат в глянцевых журналах. Не вкладывайте в карман дурацкие записочки: если мужчина много работает, кроме раздражения, это у него ничего не вызовет! Мужчине нужно, чтобы, когда он приходит, в доме был уют. Он целый день работал, чтобы принести зарплату, да еще искал, где бы подхалтурить, чтобы вазочку в подарок вам к 8 Марта купить. Так пожалейте его! Видите, что он после работы уснул с пультом у телевизора — укройте и подушку подложите, а не будите со злобой, что он храпит и жить вам мешает! Жалость — синоним любви».





О мотивации

Для того, чтобы похудеть, нужно как минимум умерить аппетит. А как его умерить, когда в холодильнике дожидается вчерашний кусочек торта? Сваха Лариса знает ответ: «Раздеться догола, подойти к зеркалу и сказать себе, например: „У меня есть любимый мужчина Вася. Он должен видеть это тело и любить. Но обязан ли он, если есть соседка Рая, которая тоже хочет есть в три горла, но ради того, чтобы ее любил муж Федя, этого не делает. Если я себя уважаю и хочу, чтобы Вася любил именно меня, тогда надо ограничивать себя в еде. Либо распуститься окончательно и всем пытаться доказать, что в этих жировых складках и заплывших глазках есть особая прелесть, которую однажды Вася может и не разглядеть“. Наш вес чаще всего результат нашей распущенности. Мы шастаем к холодильнику, вовсе не будучи голодными. Просто хочется все время жевать что-то вкусненькое. Конечно, тяжело отказаться от удовольствий. А кто сказал, что легко?».





Правда, у самой Ларисы, несмотря на четкий план действий, похудеть пока не получается. Поэтому себя она описывает с иронией: «Повернулась к солнцу задом — солнца не видать».