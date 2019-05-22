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Встреча знакомых закончилась поножовщиной в Барановичах

23.05.2019 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пьяный горожанин ударил ножом своего знакомого, который пришел к нему в гости. Удар оказался смертельным.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66441.php

Встреча знакомых закончилась поножовщиной в Барановичах

Фото: Intex-press

Трагедия произошла вечером 21 мая в одной из барановичских многоэтажек.

Житель Барановичей 1978 года рождения пришел в гости к мужчине 1959 года рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за нож.

– Хозяин квартиры на почве конфликта нанес своему знакомому не менее одного удара колюще-режущим предметом в корпус тела. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте, – сообщил Intex-press Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Подозреваемый в момент совершения преступления был пьян. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.147 УК РБ за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Известно, что мужчина уже был ранее судим, причем, по той же статье.

 
 
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  Пьяный горожанин ударил ножом своего знакомого, который пришел к нему в гости. Удар оказался смертельным. Фото: Intex-press Трагедия произошла вечером 21 мая в...
 
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