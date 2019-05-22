Встреча знакомых закончилась поножовщиной в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Пьяный горожанин ударил ножом своего знакомого, который пришел к нему в гости. Удар оказался смертельным.



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Фото: Intex-press

Трагедия произошла вечером 21 мая в одной из барановичских многоэтажек.

Житель Барановичей 1978 года рождения пришел в гости к мужчине 1959 года рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за нож.

– Хозяин квартиры на почве конфликта нанес своему знакомому не менее одного удара колюще-режущим предметом в корпус тела. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте, – сообщил Intex-press Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Подозреваемый в момент совершения преступления был пьян. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.147 УК РБ за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Известно, что мужчина уже был ранее судим, причем, по той же статье.