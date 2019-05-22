Каждый день — днем или ночью — Мария приезжает на дежурства к аккумуляторному заводу под Брестом, где активисты организовали круглосуточное наблюдение за предприятием.
Бреста по ночам дежурит у аккумуляторного завода" alt="«Это детектив». Как мама двоих детей из Бреста по ночам дежурит у аккумуляторного завода" height="364" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558605605250075.jpg" width="750">
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Марии 31 год, у нее двое детей. Младший сын — с редким генетическим заболеванием, он полностью обездвижен. Мария находит время и силы не только на поддержку детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Недавно она присоединилась к активистам, следящим, что происходит на заводе, против которого уже второй год протестуют жители Бреста.
— Я знаю, как это страшно, когда болеют дети. Мне очень близка тема генетики. Я убеждена, что наше поколение пожинает плоды Чернобыля, — рассказывает Мария в интервью «Салідарнасці».
Когда в ее родном Бресте начались протесты против строительства аккумуляторного завода, Мария не могла выйти на площадь: она нужна была сыну, который был в больнице.
Мария с сыном Ванечкой
— Когда начали активистов штрафовать, задерживать то за шарики, то еще за что-то, некоторые люди решили, что ничего сделать нельзя, и перестали выходить на площадь. Тогда я в первый раз вышла на площадь. Когда мне говорят, все безнадежно, ничего сделать нельзя… Нет, говорю, ребята, это неправда. Ничего нельзя сделать, когда на табличке вторая дата написана... Можно сделать хоть что-то всегда. Для этого людям надо объединяться.
Когда у завода активисты организовали дежурства, Мария обратила внимание на то, что людей не хватает, и присоединилась к «свинцовой охране».
— Езжу практически каждый день, дежурю днем или ночью, когда позволяет время и возможность. Каждый человек должен что-то сделать для того, чтобы мы жили в чистом городе и наши дети были здоровы.