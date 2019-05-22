ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор представил депутатам декрет о коррупции: количество учтенных деяний увеличилось на треть

23.05.2019 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральный прокурор Александр Конюк представил в парламенте антикоррупционный декрет президента № 3. 

Генпрокурор представил депутатам декрет о коррупции: количество учтенных деяний увеличилось на треть

Фото: prokuratura.gov.by

 

Антикоррупционный декрет № 3 в парламенте представлял генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он рассказал, что количество преступлений в стране снижается, однако число фактов коррупции растет.

— С одной стороны это результат работы правоохранительных органов по их выявлению и пресечению, а с другой — недостатки в предупредительной деятельности госорганов и организаций. Борьба с коррупцией в нашей стране не разовая акция, а системная работа. Это один из важнейших приоритетов политики белорусского государства.

По данным генпрокурора, ежегодно учитывается порядка 2 тысяч коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц.

В прошлом году количество учтенных коррупционных деяний увеличилось на треть.

— Распространены факты взяточничества, должностных хищений, злоупотреблений, превышения власти или служебными полномочиями. По учтенным коррупционным преступлениям установлен материальный ущерб в сумме 22 миллионов рублей, который возмещен в сумме 11,5 млн. На имущество обвиняемых и иных лиц наложен арест в сумме свыше 30 миллионов рублей, что позволит обеспечить возмещение ущерба.

Александр Конюк рассказал, что антикоррупционное законодательство в стране совершенствуется с учетом зарубежного опыта.

В соответствии с декретом осужденные за совершение коррупционных преступлений не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

— Полагаю, что такой подход к применению институтов освобождения от наказания на ряду с иными имеющимися мерами — жесткость наказания, конфискация имущества и др. — будут сдерживать должностных лиц от совершения преступных деяний.

«К коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429−432, а также статьей 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики Беларусь», сказано в декрете.

За проголосовал 91 депутат, против 1.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Генеральный прокурор Александр Конюк представил в парламенте антикоррупционный декрет президента № 3. Фото: prokuratura.gov.by Антикоррупционный декрет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весенний осмотр сети автомобильных дорог общего пользования проходит в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика