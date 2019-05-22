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Куда обращаться, если вы оказались в беде за границей?
Источник материала: СТВ
Что надо делать, если вдруг оказался в беде за границей, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Если нет белорусского и российского посольства, куда обращаться?
Виталий Грицевич:
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Что надо делать, если вдруг оказался в беде за границей, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Виталий Грицевич, заместитель директора...
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