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Как выбрать надёжную турфирму?

23.05.2019 12:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как не ошибиться с выбором турфирмы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Прежде всего, нужно руководствоваться отзывами. Кроме того, у всех на слуху проверенные туроператоры, через которые ездит большинство и которые зарекомендовали себя как серьёзные партнёры.

Очень важный фактор – есть ли сертификация. Когда заключаешь договор, нужно обращать внимание на условия. Если вы видите, что почему-то, ни с того ни с сего, с вас берут минимум денег, а остальное просят предоставить где-то непонятно какой стороне – это уже основание для опасения.

Как выбрать надёжную турфирму?

Нужно ли сохранять все чеки на всякий случай?

Виталий Грицевич:
Да, я бы порекомендовал сохранять до конца все документы, которые вам предоставила турфирма. Мы иногда требуем в магазине, покупая хлеб, чек, а отдавая солидную сумму денег за отпуск, либо выбрасываем, либо, вообще, не требуем чек. Не всегда туроператоры могут обеспечить тот отдых, который вам понравится. Может быть, был предоставлен не тот номер. Это будет основание для того, чтобы сделать полноценную претензию.

Куда обращаться, если вы оказались в беде за границей?​​​​​​​

Куда обращаться, если номер не такой, если не устраивают те условия, которые были изначально обещаны?

Виталий Грицевич:
Мы часто сталкиваемся с такими фактами. Почему я советую обращаться в солидные фирмы? Те операторы, которые работают на определённых рынках, имеют там своих представителей. При заключении договора вам даётся контакт этого человека, который находится на месте и с его помощью вы можете решить все вопросы, которые вас не устраивают.

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Как не ошибиться с выбором турфирмы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с...
 
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