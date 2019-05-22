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Как выбрать надёжную турфирму?
Источник материала: СТВ
Как не ошибиться с выбором турфирмы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Очень важный фактор – есть ли сертификация. Когда заключаешь договор, нужно обращать внимание на условия. Если вы видите, что почему-то, ни с того ни с сего, с вас берут минимум денег, а остальное просят предоставить где-то непонятно какой стороне – это уже основание для опасения.
Нужно ли сохранять все чеки на всякий случай?
Виталий Грицевич:
Куда обращаться, если номер не такой, если не устраивают те условия, которые были изначально обещаны?
Виталий Грицевич:
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Как не ошибиться с выбором турфирмы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с...
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