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Вьетнам и Албания стали популярными для отдыха у белорусов
Источник материала: СТВ
Какие направления в последнее время стали пользоваться популярностью среди белорусов, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
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Какие направления в последнее время стали пользоваться популярностью среди белорусов, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Предпочитают...
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