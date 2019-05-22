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Синоптики прогнозируют жару в Египте до 45 °C
Источник материала: СТВ
Новости Египта. В Египте установилась рекордная жара. Апогей ожидается 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице страны Каире поднимутся до 45 градусов. В связи с этим власти отменяют в школах занятия и экзамены, закрывают детские сады.
На особый режим работы переведены и городские больницы. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Это связано с высокой нагрузкой из-за непрерывно работающих вентиляторов и кондиционеров.
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Новости Египта. В Египте установилась рекордная жара. Апогей ожидается 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам синоптиков, столбики...
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