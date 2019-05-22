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В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент

23.05.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира.В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент

23 мая голосование проведут в Нидерландах и Великобритании. 24 мая – в Ирландии и Чехии. 25 мая – в Латвии, Словакии и на Мальте. В остальных странах – 26 мая.

В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент

В общей сложности в 2019 году в выборах примут участие 28 стран. Право голоса имеют 426 миллионов избирателей. На 751 кресло в парламенте претендуют 23 крупные политические партии, а также многочисленные малые национальные сообщества и прямые кандидаты.

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Новости мира.В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 мая голосование проведут в Нидерландах и...
 
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