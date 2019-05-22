Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Хозяйки заготавливают их впрок: консервируют, замораживают или хранят в сухом виде. Главное – сберечь вкус и аромат.





Тазегюль Курбанова, жительница Апшероского полуострова:

Если на кистях появились бутоны, то пора собирать листья. Листья должны быть молодыми и зелеными. Лучше всего подходят листья белых сортов винограда.





Тарлан Гулиева, жительница Апшеронского полуострова:

Если вовремя листья не собрать, они становятся жесткими. Такие листья непригодны для употребления.





Свежие виноградные листья богаты витаминами А, В и С. Всего 5–6 штук обеспечат 100 % суточной нормы витамина А. К тому же они главный ингредиент любимого здесь блюда – долмы. Её готовят к свадебному столу, подают почетным гостям.



