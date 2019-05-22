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Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйки заготавливают их впрок: консервируют, замораживают или хранят в сухом виде. Главное – сберечь вкус и аромат.
Тазегюль Курбанова, жительница Апшероского полуострова:
Тарлан Гулиева, жительница Апшеронского полуострова:
Свежие виноградные листья богаты витаминами А, В и С. Всего 5–6 штук обеспечат 100 % суточной нормы витамина А. К тому же они главный ингредиент любимого здесь блюда – долмы. Её готовят к свадебному столу, подают почетным гостям.
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Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйки заготавливают их впрок:...
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