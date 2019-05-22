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Версия самоубийства сотрудника ГАИ получила исчерпывающее подтверждение – Игорь Шуневич

23.05.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Шуневича, к такому выводу пришли только оценив в комплексе все собранные доказательства.  

Игорь Шуневич:  
Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию.  

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой  

Министр воздержался от комментариев по поводу информации о попытке самоубийства, которая была предпринята сотрудником ГАИ ранее и отметил, что эти вещи озвучит следствие после завершения расследования.  

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича (читать далее).  

Люди в материале: Евгений Потапович, Игорь Шуневич
 
 
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Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра...
 
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