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Версия самоубийства сотрудника ГАИ получила исчерпывающее подтверждение – Игорь Шуневич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение.
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Игорь Шуневич:
Министр воздержался от комментариев по поводу информации о попытке самоубийства, которая была предпринята сотрудником ГАИ ранее и отметил, что эти вещи озвучит следствие после завершения расследования.
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Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра...
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