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Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.В Витебском роддоме спасатели потребовали «выкуп» за новорожденных.
Столь необычным способом работники МЧС решили привлечь внимание молодых родителей к вопросам безопасности детей. На пути к заветному конверту с малышом отцам пришлось пройти несколько испытаний.
Александр Гунаев, житель Витебска:
Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Помимо главного в их жизни приза, отцы и дети получили и приятные подарки от МЧС. Диплом о прохождении «Школы безопасности для молодых пап», ползунки с надписью «Дружу с безопасностью» и книгу на вырост «Азбука безопасности».
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Новости Беларуси.В Витебском роддоме спасатели потребовали «выкуп» за новорожденных. Столь необычным способом работники МЧС решили привлечь внимание молодых...
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