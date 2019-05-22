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Звезда соцсетей Ramil впервые выступит в Минске

23.05.2019 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда соцсетей, хип-хоп-исполнитель Ramil впервые посетит Минск 9 июня, чтобы презентовать свой дебютный альбом.

Ramil — новое имя в российской музыке. Популярность ему принесли отрывки своих треков в инстаграме, а уже первый студийный трек «Хочешь со мной» моментально взорвал топ-чарты. Каждый трек артиста был тепло встречен публикой. В апреле Рамиль выпустил свой дебютный альбом «Хочешь со мной», треки с которого стремительно набирают популярность в различных хит-парадах.

Когда: 9 июня, 19.00.

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Сколько: от 30 до 45 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Звезда соцсетей и хип-хоп-исполнитель Ramil впервые посетит Минск 9 июня, чтобы презентовать свой дебютный альбом.
 
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