Звезда соцсетей Ramil впервые выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Звезда соцсетей, хип-хоп-исполнитель Ramil впервые посетит Минск 9 июня, чтобы презентовать свой дебютный альбом.

Ramil — новое имя в российской музыке. Популярность ему принесли отрывки своих треков в инстаграме, а уже первый студийный трек «Хочешь со мной» моментально взорвал топ-чарты. Каждый трек артиста был тепло встречен публикой. В апреле Рамиль выпустил свой дебютный альбом «Хочешь со мной», треки с которого стремительно набирают популярность в различных хит-парадах.

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