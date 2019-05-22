«Даже в 15 лет далеко не все худенькие». Молодые белоруски - о том, зачем им спорт и «попакач»

Источник материала: Tut.by

«Предотвратить проблему легче, чем потом исправлять ее», — говорят молодые девушки, которые занялись спортом еще тинейджерами. GO.TUT.BY расспросил их о мотивации ходить на фитнес в 14 лет, диетах и мифе о том, что в юности красивое тело якобы можно заполучить безо всяких усилий.

«В 12 лет осознала, что стройная фигура не сформируется сама собой»



Фото из личного архива Лизы Скибы

Лизе Скибе — 14 лет. Из них восемь лет девушка занимается восточными танцами и год — фитнесом с персональным инструктором.

— Сейчас в моем расписании четыре танцевальные тренировки в неделю и одно занятие фитнесом. Параллельно тренируюсь дома, чтобы добиться результата. В будущем я вижу себя тренером по танцам. Так что иду к мечте.

На фитнес минчанка записалась год назад, чтобы подкачать мышцы и немного подправить фигуру. А в итоге настолько впечатлилась результатами в зеркале, что решила не бросать занятия.

— Изначально я хотела набрать мышечную массу и укрепить спину, чтобы увереннее чувствовать себя в танцах. А то бывали моменты, когда на поворотах могло «заштормить», — говорит Лиза. — Тренер сразу сказала, что в моем возрасте групповые тренировки противопоказаны. Например, мне рано работать с утяжелителями. Так что пошла на персональные.

Спустя несколько месяцев занятий фитнесом почти перестала болеть спина, «закачались» ноги, проявился рельеф на прессе, улучшилась растяжка, а еще ушли лишние килограммы. Сейчас при росте 175 сантиметров я вешу 59 килограмм. А до персональных тренировок вес был 65−66. Заметила, что внешние перемены повлияли даже на мой характер: я стала спокойней, уверенней в себе.



Фото из личного архива Лизы Скибы

Восьмиклассница рассказывает, что в ее окружении многие девочки любят спорт.

— С тренерами, правда, занимаются только некоторые, но в целом ровесницы увлекаются спортом. Бывает, собираемся с подружками и идем вместе бегать.

Лиза не скрывает, что ей не раз приходилось слышать вопросы в духе «зачем тебе, такой молодой, столько тренировок?».

— Я отвечаю, что делаю это для себя. В лет 12−13 осознала, что стройная фигура не сформируется сама собой. Хочу быть красивой сейчас и оставаться такой же в будущем. Я считаю, что лучше начать заниматься спортом в молодом возрасте. Все-таки избежать проблемы легче, чем потом исправлять ее.

Ради стройной фигуры 14-летняя минчанка избирательно подходит к своему рациону и уже сейчас старается есть меньше сладкого и фастфуда.

— Профессиональный тренер помогла мне скорректировать рацион. Например, теперь натощак выпиваю стакан воды. Сладкое и ягоды ем только до обеда, мясо — не чаще двух раз в неделю, а рыбу — не реже двух раз.

«Окружали стройные подружки, а я сильно комплексовала»



Фото из личного архива Дианы Потехиной

20-летняя Диана Потехина — студентка третьего курса журфака БГУ. Она вспоминает: пока не начала активно заниматься спортом, была пухленькой.

— Я сильно комплексовала, потому что отличалась от сверстниц. Еще школьницей пробовала разные диеты, но спортом долгое время не занималась. Из физических нагрузок у меня был стандартный комплекс для девочек — танцы. В седьмом классе учитель по физкультуре предложила поучаствовать в соревнованиях по гандболу. Я взяла в руки мяч и с тех пор на пару лет втянулась в этот вид спорта. Благодаря гандболу поняла все прелести спорта: улучшалось настроение и корректировалась фигура.

Параллельно с гандболом Диана решила тренироваться самостоятельно.

— Как только выдавалось свободное время, включала видео на YouTube и пыталась «добить» эффект от занятий. Сейчас по возможности тоже придерживаюсь такого плана: стараюсь ежедневно тренироваться дома с фитнес-резинкой и бегать по 30 минут на свежем воздухе.

20-летняя белоруска опровергает стереотип о том, что молодые девушки могут не заниматься спортом, есть все, что душе угодно, и при этом оставаться в отличной форме.



Фото из личного архива Дианы Потехиной

— Худое тело без мышечной массы и рельефа все равно выглядит не слишком привлекательным. К тому же я знаю многих девушек, которые в детстве были худенькими, а потом резко набирали вес. Лучше позаботиться заранее, чтобы в одно лето не вернуться с каникул с пятью лишними килограммами, — рассуждает Диана.

При этом Диана Потехина выступает за здоровый подход к тренировкам и питанию.

— До начала занятий спортом я весила 60 килограмм. Это было не критично, но, когда меня окружали стройные подружки, ситуация воспринималась по-другому, — поясняет девушка. — Был период, когда я переборщила с активностями и ограничениями в еде и весила 49 килограмм. Казалось, кроме органов, внутри ничего нет. Буквально неделю побыла в минимальном весе и потом вернулась к более здоровому. Сейчас я вешу 52 килограмма и нахожусь в оптимальных пропорциях.

«Мама спрашивает, откуда у меня столько энергии»

Десятиклассница Дарья Ключник шесть лет занималась бальными танцами, но из-за нехватки партнеров с хореографией пришлось попрощаться.

— Прошлой осенью я нашла фитнес-зал недалеко от дома. Пришла на пробное занятие на прыжки на батутах и потеряла там сознание. По состоянию здоровья от кардио пришлось отказаться. Тренер предложила перейти на пилатес и стретчинг. Сначала подумала: «Боже мой, что это такое? Наверное, будет ужасно скучно». А оказалось, что это эффективная нагрузка, которая задействует все группы мышц.



Фото из личного архива Дарьи Ключник

Сейчас 16-летняя Даша ходит на тренировки четыре раза в неделю.

— В графике есть пилатес, стретчинг, а по субботам — «попакач». Интересное такое мероприятие, — смеется минчанка. — Там мы делаем упражнения на ноги, ягодицы и пресс, а затем устраиваем расслабляющую растяжку.

Говоря о том, что мотивирует тратить фактически половину свободных вечеров на спорт, Даша отмечает:

— Спорт и классный тренер заряжают меня энергией. Представьте, после учебы возвращаешься домой уставшая, но все равно идешь в зал. А там уже словно открывается второе дыхание. Тренер умеет так выстроить занятие, что с нетерпением ждешь следующее.

Даша Ключник подчеркивает, что родители полностью поддерживают ее хобби.

— Папа сам бывший спортсмен. Он окончил БГУФК и получил диплом тренера. Мама тоже тянется за нами и иногда спрашивает, откуда у меня столько энергии. По-моему, родители гордятся тем, что я не сижу дома в телефоне и не тусуюсь на улице, а с пользой провожу время.

Молодая белоруска не отрицает, что не все знакомые разделяют ее энтузиазм.

— Некоторые спрашивают: «Зачем тебе это надо? Пошла бы лучше погулять». Но, во-первых, даже в 15 и 20 лет далеко не все худенькие. Во-вторых, спорт действительно помогает мне совершенствоваться в разных областях. Даже в учебе лучше преуспеваю, благодаря усердию и силе воли. Я не шла в зал, чтобы набрать массу или похудеть. Просто нравится оставаться в тонусе и чувствовать приятную боль в мышцах.

«Спорт — это профилактика множества заболеваний» Комментарий тренера-инструктора, организатора пилатес-туров Татьяны Главацкой:

Фото из личного архива Татьяны Главацкой — При правильном подходе фитнес, как и танцы, разрешены и даже рекомендованы уже с детского возраста, — говорит тренер. — Они помогают укрепить мышечный корсет и с ранних лет привыкнуть к подвижному образу жизни. Главное, корректно подобрать нагрузку: например, занятие дошкольника должно длиться не дольше 20−30 минут, подростка — 40−60 минут, взрослого — часа-полтора. Подросткам 13−16 лет противопоказано заниматься с утяжелителями и дополнительными весами, так как в этот период у них формируется костно-мышечная система. И, если давать большую нагрузку на мышцы, можно замедлить развитие и рост костей. Тинейджерам лучше посещать персональные тренировки с инструктором и только по достижении 16 лет присоединяться к групповым занятиям. — Почему лучше начать заниматься спортом в подростковом возрасте? — Во-первых, спорт — это профилактика множества заболеваний: от ожирения до болезней опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, физические нагрузки определяют внешность и развитие фигуры. Визуально по осанке, походке, пластичности легко отличить человека, который регулярно занимается спортом от того, кто ведет малоподвижный образ жизни. Если ты хочешь быть стройной и подтянутой в 30, то лучше позаботиться об этом в 20. И самый эффективный совет — вести здоровый образ жизни с подросткового возраста, когда человек уже способен делать осознанный выбор.