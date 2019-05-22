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«Даже в 15 лет далеко не все худенькие». Молодые белоруски - о том, зачем им спорт и «попакач»
Источник материала: Tut.by
«Предотвратить проблему легче, чем потом исправлять ее», — говорят молодые девушки, которые занялись спортом еще тинейджерами. GO.TUT.BY расспросил их о мотивации ходить на фитнес в 14 лет, диетах и мифе о том, что в юности красивое тело якобы можно заполучить безо всяких усилий.
«В 12 лет осознала, что стройная фигура не сформируется сама собой»
Лизе Скибе — 14 лет. Из них восемь лет девушка занимается восточными танцами и год — фитнесом с персональным инструктором.
— Сейчас в моем расписании четыре танцевальные тренировки в неделю и одно занятие фитнесом. Параллельно тренируюсь дома, чтобы добиться результата. В будущем я вижу себя тренером по танцам. Так что иду к мечте.
На фитнес минчанка записалась год назад, чтобы подкачать мышцы и немного подправить фигуру. А в итоге настолько впечатлилась результатами в зеркале, что решила не бросать занятия.
— Изначально я хотела набрать мышечную массу и укрепить спину, чтобы увереннее чувствовать себя в танцах. А то бывали моменты, когда на поворотах могло «заштормить», — говорит Лиза. — Тренер сразу сказала, что в моем возрасте групповые тренировки противопоказаны. Например, мне рано работать с утяжелителями. Так что пошла на персональные.
Спустя несколько месяцев занятий фитнесом почти перестала болеть спина, «закачались» ноги, проявился рельеф на прессе, улучшилась растяжка, а еще ушли лишние килограммы. Сейчас при росте 175 сантиметров я вешу 59 килограмм. А до персональных тренировок вес был 65−66. Заметила, что внешние перемены повлияли даже на мой характер: я стала спокойней, уверенней в себе.
Восьмиклассница рассказывает, что в ее окружении многие девочки любят спорт.
— С тренерами, правда, занимаются только некоторые, но в целом ровесницы увлекаются спортом. Бывает, собираемся с подружками и идем вместе бегать.
Лиза не скрывает, что ей не раз приходилось слышать вопросы в духе «зачем тебе, такой молодой, столько тренировок?».
— Я отвечаю, что делаю это для себя. В лет 12−13 осознала, что стройная фигура не сформируется сама собой. Хочу быть красивой сейчас и оставаться такой же в будущем. Я считаю, что лучше начать заниматься спортом в молодом возрасте. Все-таки избежать проблемы легче, чем потом исправлять ее.
Ради стройной фигуры 14-летняя минчанка избирательно подходит к своему рациону и уже сейчас старается есть меньше сладкого и фастфуда.
— Профессиональный тренер помогла мне скорректировать рацион. Например, теперь натощак выпиваю стакан воды. Сладкое и ягоды ем только до обеда, мясо — не чаще двух раз в неделю, а рыбу — не реже двух раз.
«Окружали стройные подружки, а я сильно комплексовала»
20-летняя Диана Потехина — студентка третьего курса журфака БГУ. Она вспоминает: пока не начала активно заниматься спортом, была пухленькой.
— Я сильно комплексовала, потому что отличалась от сверстниц. Еще школьницей пробовала разные диеты, но спортом долгое время не занималась. Из физических нагрузок у меня был стандартный комплекс для девочек — танцы. В седьмом классе учитель по физкультуре предложила поучаствовать в соревнованиях по гандболу. Я взяла в руки мяч и с тех пор на пару лет втянулась в этот вид спорта. Благодаря гандболу поняла все прелести спорта: улучшалось настроение и корректировалась фигура.
Параллельно с гандболом Диана решила тренироваться самостоятельно.
— Как только выдавалось свободное время, включала видео на YouTube и пыталась «добить» эффект от занятий. Сейчас по возможности тоже придерживаюсь такого плана: стараюсь ежедневно тренироваться дома с фитнес-резинкой и бегать по 30 минут на свежем воздухе.
20-летняя белоруска опровергает стереотип о том, что молодые девушки могут не заниматься спортом, есть все, что душе угодно, и при этом оставаться в отличной форме.
— Худое тело без мышечной массы и рельефа все равно выглядит не слишком привлекательным. К тому же я знаю многих девушек, которые в детстве были худенькими, а потом резко набирали вес. Лучше позаботиться заранее, чтобы в одно лето не вернуться с каникул с пятью лишними килограммами, — рассуждает Диана.
При этом Диана Потехина выступает за здоровый подход к тренировкам и питанию.
— До начала занятий спортом я весила 60 килограмм. Это было не критично, но, когда меня окружали стройные подружки, ситуация воспринималась по-другому, — поясняет девушка. — Был период, когда я переборщила с активностями и ограничениями в еде и весила 49 килограмм. Казалось, кроме органов, внутри ничего нет. Буквально неделю побыла в минимальном весе и потом вернулась к более здоровому. Сейчас я вешу 52 килограмма и нахожусь в оптимальных пропорциях.
«Мама спрашивает, откуда у меня столько энергии»
Десятиклассница Дарья Ключник шесть лет занималась бальными танцами, но из-за нехватки партнеров с хореографией пришлось попрощаться.
— Прошлой осенью я нашла фитнес-зал недалеко от дома. Пришла на пробное занятие на прыжки на батутах и потеряла там сознание. По состоянию здоровья от кардио пришлось отказаться. Тренер предложила перейти на пилатес и стретчинг. Сначала подумала: «Боже мой, что это такое? Наверное, будет ужасно скучно». А оказалось, что это эффективная нагрузка, которая задействует все группы мышц.
Сейчас 16-летняя Даша ходит на тренировки четыре раза в неделю.
— В графике есть пилатес, стретчинг, а по субботам — «попакач». Интересное такое мероприятие, — смеется минчанка. — Там мы делаем упражнения на ноги, ягодицы и пресс, а затем устраиваем расслабляющую растяжку.
Говоря о том, что мотивирует тратить фактически половину свободных вечеров на спорт, Даша отмечает:
— Спорт и классный тренер заряжают меня энергией. Представьте, после учебы возвращаешься домой уставшая, но все равно идешь в зал. А там уже словно открывается второе дыхание. Тренер умеет так выстроить занятие, что с нетерпением ждешь следующее.
Даша Ключник подчеркивает, что родители полностью поддерживают ее хобби.
— Папа сам бывший спортсмен. Он окончил БГУФК и получил диплом тренера. Мама тоже тянется за нами и иногда спрашивает, откуда у меня столько энергии. По-моему, родители гордятся тем, что я не сижу дома в телефоне и не тусуюсь на улице, а с пользой провожу время.
Молодая белоруска не отрицает, что не все знакомые разделяют ее энтузиазм.
— Некоторые спрашивают: «Зачем тебе это надо? Пошла бы лучше погулять». Но, во-первых, даже в 15 и 20 лет далеко не все худенькие. Во-вторых, спорт действительно помогает мне совершенствоваться в разных областях. Даже в учебе лучше преуспеваю, благодаря усердию и силе воли. Я не шла в зал, чтобы набрать массу или похудеть. Просто нравится оставаться в тонусе и чувствовать приятную боль в мышцах.
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