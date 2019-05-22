Минские цари-балконы: как выглядят пристроенные к квартирам террасы, кухни и спальни

Источник материала: Tut.by

Продолжаем публиковать фото необычных минских Минске нашлась еще одна квартира со странной пристройкой">«балконов-скворечников», с помощью которых хозяева на несколько квадратных метров увеличили свою жилплощадь. Отметим, что от киевских балконов наши отличаются и видом, и размерами: они скромнее и выглядят более эстетично.

Мода на пристройки на Пономарева

Сейчас никто уже не скажет, кто первый начал сооружать пристройки на первых этажах старых домов по улице Пономарева. Но идея показалась привлекательной многим: столько пристроев в одном квартале вы не найдете больше нигде в Минске.

Вот как выглядят пристройки в торце четырехэтажек. Такие есть в первом и седьмом домах.



Пономарева, 1

Пономарева, 1

В седьмом все вроде хорошо смотрится, но пожарная лестница идет через крышу пристроя.



Пономарева, 7

Пономарева, 7

А на Пономарева, 3, на первом этаже проектом балкон был не предусмотрен, но кому-то он оказался очень нужен. Взял и пристроил.





В доме № 12 тоже появился самодельный балкон.





В девятом доме идея понравилась и ее повторили. Здесь, правда, к строительству пристройки подошли серьезно: она жилая и в два раза больше балкона.



Фото: Глеб Малофеев

Пономарева, 9

В доме № 10 пошли и дальше, и глубже: у пристройки есть свой подвал.



Пономарева, 10





Пристройки на Независимости

Похожий самострой мы нашли на проспекте Независимости, 76а. Его не так-то просто обнаружить из-за зарослей акации и сирени.



Независимости, 76а

Независимости, 76а

Интересный вариант придумал жилец в соседнем дворе по адресу: Независимости, 78. Он сделал себе отличную летнюю террасу на втором этаже — здесь можно посидеть за столиком с чашечкой кофе.





В жару можно разложить зонт — все условия для отдыха на природе, не покидая города.





При этом конструкция выглядит надежно: выдвинутый от фасада на добрых два метра балкон опирается на металлические столбы. Похоже, владелец этой шикарной террасы позаботился, чтобы и вход в подъезд выглядел презентабельно: обратите внимание на кованые перила.





«Скворечник» на Сурганова

В одном из домов на Сурганова кто-то построил на козырьке подъезда дополнительную полноценную комнату. Автор фото сообщил, что пристройка здесь явно давно и вряд ли кому-то мешает. На всякий случай точный адрес он не указал.









Лишний метр не лишний

Ну и на последок: смотрите, какую пристройку сделали на Корженевского, 3. Можно предположить, что в квартиру попадает меньше света, зато площадь увеличилась.



Корженевского, 3

Корженевского, 3

Корженевского, 3

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