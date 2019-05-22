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«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»
Источник материала: СТВ
Гость программы
Пока мы будем приобретать более тысячи таких брелоков для участников Великой Отечественной войны. Мы провели эксперимент – 15 участников войны принимали участие в этом. Действительно, пожилые люди говорят, что это нужно.
Жанна Романович:
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.
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