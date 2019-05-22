ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»

23.05.2019 13:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В Минске мы пробуем новшество, которое, на наш взгляд, позволит улучшить качество жизни участников Великой Отечественной войны. Мы приобретаем так называемую «кнопку жизни» такой брелок, в который вмонтирован датчик GPS и датчик падения. То есть человек, который будет являться обладателем этого брелка, в любое время суток сможет, нажав на сигнальную кнопку, связаться с дежурным диспетчером и может получить либо консультацию, либо к нему будут направлены специалисты – в зависимости от того, в чем нуждается пожилой человек.

Пока мы будем приобретать более тысячи таких брелоков для участников Великой Отечественной войны. Мы провели эксперимент – 15 участников войны принимали участие в этом. Действительно, пожилые люди говорят, что это нужно.

Екатерина Забенько, СТВ:
А чья это разработка?

Жанна Романович:
Есть такой центр помощи «Линия жизни 24».

Люди в материале: Жанна Романович, Екатерина Забенько
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двухлетний мальчик выпал из окна в Мозырском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика