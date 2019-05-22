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Двухлетний мальчик выпал из окна в Мозырском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре из окна выпал 2-летний ребенок.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось 22 мая в поселке Криничный. Двухлетний мальчик остался один в комнате ненадолго, залез на подоконник и открыл окно. Малыш оперся на москитную сетку и упал с третьего этажа.
Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Сотрудники СК обращаются к родителям и отмечают, что недопустимо оставлять маленьких детей вне зоны видимости даже на короткое время.
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Новости Беларуси. В Мозыре из окна выпал 2-летний ребенок. По информации Следственного комитета, происшествие случилось 22 мая в поселке Криничный. Двухлетний...
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