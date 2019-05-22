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Выплаты к 75-летию освобождения Беларуси: кто, когда и как получит
Источник материала: СТВ
Гость программы
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране планируется произвести выплаты ветеранам. Кому конкретно они положены и когда произойдут?
Нужно обращаться в управления социальной защиты администраций районов. Но это в случае, если вас неким образом забыли или пропустили, потому что списки у нас есть – мы выверяем эти списки. Мы проверяем сейчас, живут ли эти люди по адресам, находятся ли они в Минске. Кроме этого, из средств городского бюджета будут выделены деньги на поддержку этой категории людей – ветеранов Великой Отечественной войны.
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