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Выплаты к 75-летию освобождения Беларуси: кто, когда и как получит

23.05.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране планируется произвести выплаты ветеранам. Кому конкретно они положены и когда произойдут?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Подписан главой государства указ № 118, в соответствии с которым в период с 1 июня до 1 июля будут произведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Это участники и инвалиды ВОВ, это труженики тыла, узники, жители блокадного Ленинграда.

Нужно обращаться в управления социальной защиты администраций районов. Но это в случае, если вас неким образом забыли или пропустили, потому что списки у нас есть – мы выверяем эти списки. Мы проверяем сейчас, живут ли эти люди по адресам, находятся ли они в Минске. Кроме этого, из средств городского бюджета будут выделены деньги на поддержку этой категории людей – ветеранов Великой Отечественной войны.

Город Минск, городские власти тоже будут принимать участие в чествовании ветеранов ВОВ – приобретаются ценные подарки, чтобы вручить каждому ветерану в канун 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

 

Люди в материале: Жанна Романович, Екатерина Забенько
 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович. К 75-летию освобождения...
 
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