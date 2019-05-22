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Кто и когда сможет разморозить семейный капитал?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Семейный капитал сильно поддержал многодетные семьи. И сейчас стали говорить о разморозке этого семейного капитала. Для кого и когда это может произойти?
И в настоящее время идёт проработка, или, наверное, завершение работы по указу главы государства, действительно, о продолжении или усовершенствовании семейного капитала. Речь идёт о том, чтобы продлить действие этой программы с 2020 года на период до 2024 года.
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович. Семейный капитал сильно...
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