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Сколько детей в самой большой семье Минска?

23.05.2019 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

Сколько детей в самой большой семье Минска?

Есть ли в Минске семья-рекордсмен по количеству детей?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Да, в Минске проживает семья, в которой воспитываются 11 детей. Сегодня эта семья живёт на территории Фрунзенского района столицы. Есть ещё семья с таким же количеством детей в Ленинском районе. Правда, там детки уже достигли совершеннолетия.

А, в основном, это семьи с тремя детьми. Но, тем не менее, 6 семей, где воспитываются 6 детей. 345 семей, где воспитываются 5 детей. В общем-то, есть такие, да.

Люди в материале: Жанна Романович, Екатерина Забенько
 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович. Есть ли в Минске...
 
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