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Сколько детей в самой большой семье Минска?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Есть ли в Минске семья-рекордсмен по количеству детей?
А, в основном, это семьи с тремя детьми. Но, тем не менее, 6 семей, где воспитываются 6 детей. 345 семей, где воспитываются 5 детей. В общем-то, есть такие, да.
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