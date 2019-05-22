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«Заказывать у этой компании мы больше ничего не хотим» Чем закончилась история с неудачной покупкой трактора в интернет-магазине
Источник материала: СТВ
2 месяца назад на «горячую» линию программы
Женщина решила во что бы то ни стало получить трактор, либо вернуть потраченное. Но продавец и слышать ничего не хотел. Недоверие к магазину подогревали и другие недовольные покупатели.
Помочь взялась съёмочная группа нашей программы. Но сначала усилия журналистов успехом не увенчались.
После выхода сюжета в эфир Ольга решила прислушаться к советам юристов и написала заявление о возврате товара. Ведь по закону она имеет право потребовать компенсацию. Дело сдвинулось с мертвой точки – буквально через пару дней после обращения в дверь женщины позвонил курьер с огромной коробкой.
Новенький агрегат мгновенно был отправлен на дачу – там его ожидало непаханное поле весенних работ! Именно сейчас помощник буквально незаменим на грядках.
Ольга счастлива – история, казавшейся ей совершенно безнадёжной, закончилась хэппи-эндом.
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«Заказывать у этой компании мы больше ничего не хотим» Чем закончилась история с неудачной покупкой трактора в интернет-магазине
2 месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» в отчаянии позвонила Ольга. Раздосадованная женщина рассказала – она заказала в...
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