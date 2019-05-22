«Заказывать у этой компании мы больше ничего не хотим» Чем закончилась история с неудачной покупкой трактора в интернет-магазине

Источник материала: СТВ

2 месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» в отчаянии позвонила Ольга. Раздосадованная женщина рассказала – она заказала в интернет-магазине садовую технику. А когда оформила рассрочку и отстегнула на первоначальный взнос, продавец перестал отвечать на звонки, а доставку товара постоянно откладывал на неопределённый срок.





Ольга:

Нам выслали пакет документов. Оформили рассрочку на 1 228 рублей, и 300 рублей мы должны были оплатить курьеру наличными при доставке товара. Договор расторгать они не хотят.

Женщина решила во что бы то ни стало получить трактор, либо вернуть потраченное. Но продавец и слышать ничего не хотел. Недоверие к магазину подогревали и другие недовольные покупатели.





Ольга:

С руководством связаться мы не можем. Что делать дальше – тоже неизвестно. Каждый раз они нас просто кормят обещаниями.

Помочь взялась съёмочная группа нашей программы. Но сначала усилия журналистов успехом не увенчались.





Разговор корреспондента СТВ с сотрудниками фирмы:

– Руководитель сейчас на больничном, а заместитель будет только после обеда.

– А по телефону связаться можно с ними?

– У него нет рабочего телефона.





После выхода сюжета в эфир Ольга решила прислушаться к советам юристов и написала заявление о возврате товара. Ведь по закону она имеет право потребовать компенсацию. Дело сдвинулось с мертвой точки – буквально через пару дней после обращения в дверь женщины позвонил курьер с огромной коробкой.





Ольга:

Через полторы недели позвонили и сказали, что мотокультиваторы появились в наличии. Они готовы нам доставить.

Новенький агрегат мгновенно был отправлен на дачу – там его ожидало непаханное поле весенних работ! Именно сейчас помощник буквально незаменим на грядках.

Ольга:

Мотокультиватором пользуемся. Ужа посадили огород на даче. Работой техники довольны.





Ольга счастлива – история, казавшейся ей совершенно безнадёжной, закончилась хэппи-эндом.

Ольга:

Благодаря программе «Добро пожаловаться» , товар мы, всё-таки, свой получили. Но заказывать у этой компании мы больше ничего не хотим. И другим людям я бы тоже, наверное, не советовала. Потому что было очень много проблем, обещаний. И только благодаря вашей передаче, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Если вас тоже обманули или обидели, свяжитесь с редакцией прямо сейчас! Контакт колл-центра: 8-029 1-600-700