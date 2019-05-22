После пожара пенсионеры живут в сарае. Имеют ли они право на компенсацию ущерба?

Источник материала: СТВ

Семейная пара со слезами на глазах смотрит на пепелище – это всё. что осталось от их родного дома! Первыми тревогу забили соседи – они позвонили на «горячую» линию СТВ, уверяя – беспомощные пенсионеры остались на старости лет без крыши над головой.





В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, какую помощь имеют право получить домовладельцы, пережившие пожар.





Анна Рудак:

Только мы дверь закрыли, и стала гореть веранда. И дым, огонь пошёл.





В этот дом супруги переехали сразу после свадьбы и прожили более полувека, вкладывали все силы в обустройство приусадебного участка. Но сейчас судьбе погорельцев не позавидуешь – лишившись жилья, пенсионеры ютятся в сарае, в котором раньше держали скотину.





Анна Рудак:

Деньги остались, всё сгорело. Документы, какие были – всё погорело с домом. Пожарные пока приехали, так и дом сгорел. Так хорошо, была времянка эта, то свиней там кормили, то собак погреть. А теперь сами тут живём. Две кровати тут стоят. Благодаря людям – одели нас, обули.





Пожар случился ещё зимой, пожилых родителей забрал к себе сын в городскую квартиру. Но весной, когда потеплело, пенсионеры решили больше не скитаться по чужим углам и вернулись на участок.

Александр Рудак:

Ну, а что там докучать. Им на работу надо, всё такое. А тут уже сами себе хозяева. Куда нужно, вышел. Закроют нас на замок – сидим, ждём, пока не придут с работы.





Чтобы жизнь в хозпостройке была хоть мало-мальски сносной, сын пенсионеров провёл туда воду, электричество, газ, телефон и даже установил телевизионную антенну

Александр Рудак:

Мы пенсии им отдаём. Сами ничего не покупали. Никуда не выйдешь. Но они на себя ничего не тратят. И продукты за свои деньги покупают. Раньше, хотя бы в магазин, а тут же – всё.





Но разве это жизнь? Соседи говорят – за сгоревший дом пенсионерам, по закону, положена компенсация. И задаются вопросом: почему судьба этих людей не волнует никого?

Анна Рудак:

Я в колхозе работала в кладовой. А потом перевели в Гостиловичи – я там в бухгалтерии работала. Конь свой был, и он, если кому нужно было, помогал. Мы людям никогда не отказывали.

В поисках ответов съёмочная группа СТВ направляется в Логойский сельсовет. Услышав историю про сгоревший дом в деревне, председатель искренне недоумевает. Ведь экспертиза установила: в случившемся виноваты хозяева.





Олег Куликов, председатель Логойского сельского исполнительного комитета:

Мы накануне, с моим управляющим, проверяли этот дом. Где-то за месяц. И очень много этот пожилой человек курил. Мы ещё замечание сделали, чтобы не курили много в доме. И в итоге произошло возгорание. Хорошо, что обошлось без жертв.

А самое главное – сельсовет не оставил в беде пенсионеров и помог, чем смог.

Олег Куликов:

Все вопросы, которые поднимались, были решены положительно. На сегодняшний день получилось, что они изъявили желание пока пожить в деревне – потеплело, огород там. Люди пожилые, привыкли, всю жизнь прожили вместе в деревне. Поэтому пока там. В сельсовете на балансе жилья нет, мы выделяем только участки. Но такой вопрос и не вставал. Сын не отказывается от помощи, сам взялся восстановить этот дом.

Юристы отмечают: в случае пожара жильцы действительно вправе получить компенсацию. Но её размер и условия выдачи зависит от того, где произошло ЧП – в городской квартире или сельском доме





Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:

Что касается многоквартирных домов, здесь, если говорить о жилых помещениях, то требования обязательного страхования жилого помещения не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. То есть для разрешения вопросов наступления ответственности в результате пожара – фактически, кто берет на себя имущественный риск ущерба, причиненного пожара. В этом случае играет роль наличие либо отсутствие страховки.

Сын пенсионеров слова председателя сельсовета подтверждает. И уверяет: в семье не только рассчитывают на помощь со стороны, но и готовы своими руками восстановить дом из пепла.





Александр Рудак, сын погорельцев:

Я куда ни обращался – мне не отказывали в помощи. 50 кубов леса на пни. Обратился в сельсовет, сеть и свет – тоже сделали. «Госстрах» – страховку – я получил деньги. Вот сейчас за лето тут попросил человека одного, сказал – поможет построить. Надо строить. Я один у родителей, я не брошу их, конечно. Я никому не жаловался. Не знаю, почему они подняли бучу.

Важное резюме от юриста – размер компенсации напрямую зависит от того, имела ли место случайность или всему виной просто небрежное обращение с огнем.



