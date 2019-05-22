25 мая стартует акция «Внимание, дети!» — не забудьте включить ближний свет фар!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

25 мая в Беларуси стартует акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием детей, приуроченная к окончанию учебного года. Она продлится до 5 июня.



Госавтоинспекция проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В соответствии с Правилами дорожного движения на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар (п.166.9 ПДД), нарушение грозит штрафом.

ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.

С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрированы 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16 травмированы.

По информации ОАиП ГАИ УВД.

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