Делегация Гродненской области участвует в XIV Белорусском международном медиафоруме

Источник материала: Вороновская газета

Участие в двухдневном мероприятии примут представители 25 стран. XIV Белорусский международный медиафорум посвящен «Партнерству во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».

Делегация из Гродненской области из 18 человек – руководителей СМИ – принимает в нем участие. Было зачитано приветствие от Президента страны, выступил Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, гости форума из Венесуэлы и России. Пленарное заседание в разгаре.





















Идет разговор о взаимоотношениях общества и СМИ.