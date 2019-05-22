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Делегация Гродненской области участвует в XIV Белорусском международном медиафоруме
23.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Участие в двухдневном мероприятии примут представители 25 стран. XIV Белорусский международный медиафорум посвящен «Партнерству во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».
Делегация из Гродненской области из 18 человек – руководителей СМИ – принимает в нем участие. Было зачитано приветствие от Президента страны, выступил Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, гости форума из Венесуэлы и России. Пленарное заседание в разгаре.
Идет разговор о взаимоотношениях общества и СМИ.
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Участие в двухдневном мероприятии примут представители 25 стран. XIV Белорусский международный медиафорум посвящен «Партнерству во имя будущего: журналистика и...
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