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Чем помочь? Примеры успешных бизнес-проектов для старшего поколения

23.05.2019 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чем помочь? Примеры успешных бизнес-проектов для старшего поколения
Фото из открытых источников

Чего только не выдумывают предприниматели, чтобы заработать. И как замечательно, когда их деятельность приносит ощутимую пользу обществу и кому-то становится проще и интереснее жить. 

Неспешная касса

Одна из крупных сетей супермаркетов в Финляндии организовала кассы замедленного обслуживания, на которых процесс оказания услуг идет не спеша и без лишней нервотрепки. Эти кассы были созданы после соцопроса в городе Эспоо, показавшего, что многие пожилые люди испытывают стресс у кассы в супермаркете. Им нужно в быстром темпе выполнять множество задач: выкладывать продукты на ленту, считать деньги, упаковывать покупки и при этом не создавать за собой очереди, чтобы не вызывать гнев других покупателей. Нетрудно догадаться, что обороты в супермаркетах, где были установлены такие кассы, выросли в разы.

Вещи с душой

Набирающий известность нидерландский проект под названием Granny’s Finest - это клуб совместного вязания для молодых и пожилых людей. На площадке клуба с бабушками-вязальщицами встречаются молодые студенты-дизайнеры. Общими усилиями они создают одежду, которую клуб отнюдь не за гроши реализует на очень популярном сегодня рынке любителей «вещей с душой». Среди дизайнеров и вязальщиц снуют фотографы, модели и визажисты, которые устраивают фотосессии, публикуют отчеты в YouTube и Instagram, при этом они «раскручивают» себя и помогают рекламировать произведенную продукцию.

Чем помочь? Примеры успешных бизнес-проектов для старшего поколения
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«Умные» часы

Наручные часы Kanega для пожилых людей превзошли по продажам подобные фитнес-аксессуары для молодежи. Часы способны напоминать человеку о приеме лекарств, указывать дорогу к дому и быстро связываться с его родственниками и медицинским центром. Для того чтобы совершить звонок, не нужно нажимать никаких кнопок - команда подается голосом. Кроме того, часы снабжены акселерометром - датчиком падения.

Ретро «смартфон»

Часто люди в возрасте не желают отказываться от стационарного телефона в пользу «какой-то трубки». Компания ClarityLife, чтобы исключить сильный стресс у таких ретроградов, снабдила простые стационарные телефоны несколькими возможностями, характерными для смарт-устройств. Например, на их экране могут появляться фотографии детей и внучат, которые те публикуют в социальных сетях, телефон имеет кнопку вызова помощи. Также в нем предусмотрена возможность напоминания о приеме лекарств.

Линия жизни

Не так давно в Беларуси появилась персональная медицинская сигнализация для пожилых людей - специальное устройство (браслет, кулон) либо телефон («бабушкофон») с личной тревожной кнопкой SOS, которая позволяет в экстренных случаях вызвать помощь одним нажатием, отправив сигнал в круглосуточный центр помощи «Линия Жизни 24», где его  примет квалифицированный медицинский персонал и при необходимости вызовет скорую помощь, милицию, МЧС, оповестит о вызове родных или соседей. Разумеется, такой сервис всегда будет востребован.

«Создать бизнес для старшего поколения очень просто - сделайте его для себя, но с поправкой на возрастные ограничения и потребности», - считает Наталья Перязева, владелица IT-компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для автобизнеса, и создатель социальных проектов «Дом у Парка» (отеля для пожилых) и «Сказки у Камина» (совместного досуга детей и пожилых людей), кстати, одна из немногих не самых состоятельных, но самых известных в мире, благодаря своим проектам, предпринимателей.

 
 
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Кассы замедленного обслуживания, смарт-часы для пожилых, ретро-смартфоны... Как правило, такие проекты идут в дополнение к основному бизнесу и не сразу приносят...
 
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