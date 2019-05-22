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Пап, это не для тебя. Правда ли, что пожилые люди хуже осваивают компьютер?

23.05.2019 15:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пап, это не для тебя. Правда ли, что пожилые люди хуже осваивают компьютер?
Фото из открытых источников

Знакомо? А тем не менее на практике оказывается, что через месяц-другой и шестидесятилетние мамы и папы, и девяностолетние бабушки и дедушки уверенно «серфят» в Интернете, создают группы в соцсетях, активно пользуются мессенджерами…

Только цифры

Компания Dropbox, владеющая популярным файлообменным сервисом, и исследовательская группа Ipsos Mori недавно опросили 4000 работающих мужчин и женщин разного возраста и выяснили: только четверть людей старше 55 лет испытывают трудности при использовании техники на рабочем месте. Хотя 25 процентов - это немало, но из группы молодых респондентов (18-34 года) не справляются с офисной техникой 36 процентов. При этом работники старше 55 лет в среднем использовали на рабочем месте 4,9 разного высокотехнологического приспособления в неделю, в то время как общий показатель - 4,7.

Чьи предрассудки?

Эти результаты оказались большим сюрпризом для всех, кто находится в плену предрассудков, в том числе и для самих заказчиков исследования из IT-индустрии. Нигде так не проявляется возрастная дискриминация, как при найме на работу в IT-сектор: например, средний возраст сотрудников Facebook в 2014 году был 29 лет, Amazon и Google - 30.

Пап, это не для тебя. Правда ли, что пожилые люди хуже осваивают компьютер? Сколько времени пожилым можно смотреть телевизор?

В Dropbox объясняют странный результат опроса так: у молодых завышены требования к технике на рабочих местах, которая, как правило, отстает от новейших гаджетов, находящихся в их личном пользовании. А работники старшего возраста повидали на своем веку и не такое и не ждут от офисной техники чудес. Ничто так не помогает в общении со старым принтером, как опыт и терпение.

По мнению специалистов по трудоустройству людей старшего возраста, когда для работы требуются знание технологий и навыки коммуникации, легче объяснить сотруднику старшего возраста, как пользоваться новой техникой, чем научить молодого и технически продвинутого всем премудростям коммуникации, которые приходят только с опытом.

Правила общения

Если человеку внушать, что он в силу возраста с чем-то не справится, то он не справится. Даже и пробовать не будет. И не потому что не способен, а потому что эйджизм - дискриминация по возрасту - ограничивает продвижение вперед, в том числе на психологическом уровне. На самом деле все, что требуется от молодежи, - это показать и рассказать людям старшего поколения, как и зачем пользоваться смартфоном, компьютером или лэптопом. Уделить пару часов своего времени, чтобы на практике объяснить азы пользования гаджетом. Помочь занести контакты и установить самые важные из них на рабочий стол для быстрого доступа; показать, как включать и выключать устройство, правильно заряжать аккумулятор, открывать приложения и набирать текст.

Пап, это не для тебя. Правда ли, что пожилые люди хуже осваивают компьютер?
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Если у пожилого человека плохое зрение, не надо причитать: «Сначала поменяй хрусталик!». Достаточно увеличить шрифт, чтобы не приходилось искать очки для чтения каждый раз, когда нужно позвонить или прочитать сообщение. К тому же, например, в Android-смартфонах предусмотрена функция начитывания текста, то есть можно нажать на значок микрофона на клавиатуре и продиктовать сообщение, которое отобразится в текстовом виде. В мессенджерах, Viber, WhatsApp и т. д., есть возможность отправить голосовое сообщение, не затрачивая времени на набор букв. Просто показать. Или пошагово расписать действия. И все. Когда человек освоится, помощь больше не понадобится.

 
 
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Зачем бабушке смартфон? Ведь она в нем не разберется. А папе нужен телефон с огромными кнопками и функцией звонка, потому что даже СМС он отправить не сможет. Ну...
 
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