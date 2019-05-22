Источник материала: Интерфакс

Исторический американо-британский сериал "Чернобыль" получил от зрителей рейтинг выше, чем у культовых "Во все тяжкие", "Игра престолов" и "Прослушка", свидетельствуют данные Internet Movie Database (IMDb).

В настоящее время, "Чернобыль" занимает первую строчку в списке самых популярных телешоу с рейтингом 9,5.

На второй строчке расположилось телешоу "Планета Земля II" также с рейтингом 9,5, на третьей – "Братья по оружию" (9,4). "Во все тяжкие", "Игра престолов" и "Прослушка" заняли 5-ое, 6-ое и 7-ое место соответственно.

"Чернобыль" - мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином. Премьера сериала, созданного совместно американским каналом HBO с британской телесетью Sky, состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года. В главных ролях Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

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