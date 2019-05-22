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Россиянин пытался покончить с собой, положив голову под колеса поезда в Орше

23.05.2019 14:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная мужчина пытался покончить собой, положив голову под колеса поезда, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Мужчина положил голову на рельсы под локомотив поезда №25 сообщением Москва-Минск во время стоянки состава. В это время его заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам милиции, которые успели убрать самоубийцу с рельс до отправления поезда", - сообщили милиционеры.

Попытку самоубийства пытался совершить гражданин Российской Федерации. Правоохранителям он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные мотивы.

 
Теги: Минск
 
 
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На железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная мужчина пытался покончить собой, положив голову под колеса поезда, рассказали в группе информации и...
 
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