Россиянин пытался покончить с собой, положив голову под колеса поезда в Орше

Источник материала: Интерфакс

На железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная мужчина пытался покончить собой, положив голову под колеса поезда, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Мужчина положил голову на рельсы под локомотив поезда №25 сообщением Москва-Минск во время стоянки состава. В это время его заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам милиции, которые успели убрать самоубийцу с рельс до отправления поезда", - сообщили милиционеры.

Попытку самоубийства пытался совершить гражданин Российской Федерации. Правоохранителям он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные мотивы.