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Элементы ракетной системы пытались ввезти в Литву из Беларуси

23.05.2019 14:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники литовской таможни в минувший понедельник предотвратили ввоз в страну из Беларуси системы запуска ракет, сообщила в четверг Криминальная служба таможни.

По данным службы, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

После осмотра груза инспекцией стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь в связи с запретами и ограничениями на ввоз военного оборудования.

Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас сказал агентству BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.

В Беларуси эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники литовской таможни в минувший понедельник предотвратили ввоз в страну из Беларуси системы запуска ракет, сообщила в четверг Криминальная служба...
 
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