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Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась - доклад ЕС

23.05.2019 14:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейский союз констатирует отсутствие прогресса Беларуси в области прав человека и демократии.

"Ситуация в Беларуси не улучшилась. Большинство ограничительных законов, влияющих на фундаментальные свободы, не были изменены", - говорится в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в разделе, посвященном Беларуси.

Как отмечено в документе, несмотря на то, что деятельность незарегистрированных организаций в Беларуси была декриминализовано, но вместо этого за нее ввели штрафы.

Также в докладе констатируется, что в Беларуси так и не было создан институт уполномоченного по правам человека, и не были предприняты должные меры для реализации Национального плана действий в области прав человека.

"Смертная казнь все еще применялась (в Беларуси - ИФ) в 2018 году. Были вынесены новые приговоры и приведены в исполнение четыре казни. Однако белорусские власти приняли участие в публичных дискуссиях по вопросу отмены смертной казни", - сказано в докладе.

В документе также отмечается, что прошедшие в начале прошлого года в Беларуси выборы в местные советы депутатов не соответствовали ряду ключевых международных стандартов. Также не было предпринято шагов по внесению изменений в Избирательный кодекс.

В докладе помимо прочего упоминаются так называемое "дело белТА" и приговор руководителям независимого профсоюза РЭП, которые вызвали негативную реакцию международного сообщества.

Свое действия в отношениях с Беларусью Евросоюз называет в докладе "политикой критического взаимодействия", которая привела к постепенным шагам в направлении более глубокого сотрудничества.

Кроме того, в документе приводятся данные о финансовой помощи Евросоюза Беларуси. Так, в 2014-2018 годах Беларусибыло выделено более 120 млн евро (53-77 млн евро ориентировочно планируется выделить в 2019-2020 годах).

 
 
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Европейский союз констатирует отсутствие прогресса Беларуси в области прав человека и демократии. "Ситуация в Беларуси не улучшилась. Большинство...
 
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