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Эстония не согласна с восстановлением полноправного членства РФ в ПАСЕ

23.05.2019 13:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эстония будет выступать против полноправного членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Он сообщил в четверг журналистам, что на недавней министерской сессии Совета Европы Эстония проголосовала против возвращения России в ПАСЕ.

"Мы продолжим с одинаково думающими государствами поиски различных вариантов решения. Завтра у меня визит в Польшу, в Варшаву, где я со своим коллегой обязательно подниму круг этих проблем", - обещал глава МИД.

"Это для нас решение ценностей. Это для нас важно с точки зрения безопасности. Агрессор не должен получать должный сигнал в ситуации, когда он на самом деле эскалировал ситуацию", - заявил Рейнсалу, добавив, что поведение России, "неважно под какими мотивами, не должно быть премировано отдельными государствами".

Российская делегация несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

 
 
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Эстония будет выступать против полноправного членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu). Он...
 
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