Россия сразится с США за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Онлайн

Источник материала: Tut.by

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии настала горячая пора плей-офф. 23 мая восьмерка лучших команд турнира поведет борьбу за медали, где уже не будет права на осечку — проигравший выбывает.



Reuters

Четвертьфинальный раунд в 17.15 откроют два поединка. В Кошице на «Стил-Арене» сойдутся Канада — Швейцария, а в Братиславе на льду «Ондрей Непела Арены» сразятся Россия — США.

В 21.15 в Кошице путевку в полуфинал разыграют Финляндия — Швеция, а в Братиславе — Чехия с Германией.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Россия — США.

На любом этапе турнира афиша такого матча — это гарантированный ажиотаж. А уж в плей-офф — и подавно.

Сборная России — явный фаворит чемпионата мира не только на бумаге, но и исходя из того, что парни Ильи Воробьева творят на льду. На предварительной стадии они лихо разобрались со всеми соперниками и уверенно заняли первое место в своем октете, одержав победы во всех 7 матчах. Причем в 6 поединках выиграли с разницей не менее, чем в 3 шайбы!

На групповом этапе турнира россияне одержали победы над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4).



Фото: iihf.com

От соперника россиян команды США на предварительном этапе чемпионата мира ждали большего, нежели 4-е место в группе. Это и немудрено — самая высокооплачиваемая сборная ЧМ привезла сразу 6 игроков с годовыми зарплатами выше 6 миллионов долларов, а у двоих из них (у Патрика Кейна и Джека Айкела) жалованье переваливает за 10 миллионов долларов в год!

Однако играли американцы на групповом этапе нестабильно и не очень ярко. Но даже при этом смогли выдать пятиматчевую серию побед — над Францией (7:1), Финляндией (3:2 ОТ), Великобританией (6:3), Данией (7:1) и Германией (3:1). А до начала и после окончания этой серии хоккеисты США потерпели неудачи. В стартовом поединке американцы уступили Словакии (1:4), а в заключительной встрече группового раунда капитулировали перед Канадой (0:3).

Но плей-офф — это совсем другая история…

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