В океане появился подводный вулкан диаметром 5000 метров

Источник материала: Tut.by

Большой активный вулкан был обнаружен в Индийском океане около восточного побережья острова Майотта, сообщает ScienceAlert. Полгода назад, когда регион обследовался сейсмологами, этого вулкана не было.



Фото: CNRS / IPGP / IFREMER / BRGM

Впервые крупное сейсмическое явление в районе архипелага Майотта было зафиксировано 11 ноября 2018 года. Затем по всей Земле датчики более месяца фиксировали сейсмические волны с максимальной силой в пять баллов вместе со странной длиной вибрации .

Тогда ученые связали это явление с движением масс магмы под Землей. В пользу этой гипотезы говорили данные GPS, согласно которым Майотта переместилась за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг

Когда в марте остров начал опускаться примерно на один сантиметр — по направлению движения магмы, ученые выдвинули теорию о самом большом в истории человечества подводном извержении. По их предположениям, магма не достигла морского дна, уйдя в различные отложения.

Чтобы проверить теорию, ученые отправились в место, где согласно расчетам происходило извержение. Там они обнаружили активный вулкан высотой 800 м, достигающий пяти км в поперечнике.

По данным сейсмологов, существует большая магматическая камера в промежутке между 20 и 50 км под поверхностью Земли. Сейчас власти Франции из-за непрекращающихся толчков разрабатывают план обеспечения безопасности жителей Майотты.