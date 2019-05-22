ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В океане появился подводный вулкан диаметром 5000 метров

23.05.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Большой активный вулкан был обнаружен в Индийском океане около восточного побережья острова Майотта, сообщает ScienceAlert. Полгода назад, когда регион обследовался сейсмологами, этого вулкана не было.


Фото: CNRS / IPGP / IFREMER / BRGM

Впервые крупное сейсмическое явление в районе архипелага Майотта было зафиксировано 11 ноября 2018 года. Затем по всей Земле датчики более месяца фиксировали сейсмические волны с максимальной силой в пять баллов вместе со странной длиной вибрации .

Тогда ученые связали это явление с движением масс магмы под Землей. В пользу этой гипотезы говорили данные GPS, согласно которым Майотта переместилась за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг

Когда в марте остров начал опускаться примерно на один сантиметр — по направлению движения магмы, ученые выдвинули теорию о самом большом в истории человечества подводном извержении. По их предположениям, магма не достигла морского дна, уйдя в различные отложения.

Чтобы проверить теорию, ученые отправились в место, где согласно расчетам происходило извержение. Там они обнаружили активный вулкан высотой 800 м, достигающий пяти км в поперечнике.

По данным сейсмологов, существует большая магматическая камера в промежутке между 20 и 50 км под поверхностью Земли. Сейчас власти Франции из-за непрекращающихся толчков разрабатывают план обеспечения безопасности жителей Майотты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Черный логотип и управление со смартфона: Geely обновила седан Emgrand 7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика