Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупки Минском нефти у Казахстана

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Пресс-секретарь Путина выразил надежду, что лидерам двух стран удастся пообщаться на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

«Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России к желанию Беларуси закупать нефть в Казахстане.

Напомним, активизировать переговоры по этому поводу Лукашенко предложил сегодня на встрече с послом Казахстана. Тот, в свою очередь, озвучил желание и готовность Казахстана к таким поставкам , но акцентировал внимание на необходимости «визы» России, по территории которой будет осуществляться транспортировка.

Не исключено, что тему поставок кахахстанской нефти лидерам трех стран удастся обсудить на саммите ЕАЭС, который пройдет в столице Казахстана 29 мая.

Как отмечает «Коммерсантъ» , казахстанские поставки являются давней целью Беларуси. Однако до сих пор закупать российскую нефть Беларуси было выгоднее – с нее не взимаются пошлины, и поэтому российские компании могли предложить белорусским НПЗ более выгодные условия, чем покупка по рыночной цене. Однако в России сейчас реализуется налоговый маневр, который должен привести к исчезновению экспортной пошлины на нефть к 2024 году с одновременным ростом НДПИ. Это обстоятельство делает покупки казахстанской нефти более привлекательными, чем раньше.

Казахстан в прошлом году направил транзитом через Россию 15,7 млн тонн своей нефти, в основном через Новороссийск. Кроме того, поставки осуществляются по нефтепроводу Атырау—Самара в порт Усть-Луга на Балтике. Перенаправление поставок нефти из Усть-Луги в Беларусь было бы наиболее логичным с логистической точки зрения, а также с точки зрения сохранения качества нефти (в Новороссийск в основном идет легкая нефть, которая обычно продается с премией), отмечает издание. В этом году казахстанские компании несколько увеличили транзит через Усть-Лугу, который, согласно данным ЦДУ ТЭК, составил около 2,8 млн тонн за январь—апрель. Для сравнения: поставки российской нефти в Беларусь, согласно плану-графику, должны составлять 4,5 млн тонн в квартал.