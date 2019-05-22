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Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупки Минском нефти у Казахстана

23.05.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупки Минском нефти у Казахстана

фото: informer.net.ua

Пресс-секретарь Путина выразил надежду, что лидерам двух стран удастся пообщаться на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

«Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России к желанию Беларуси закупать нефть в Казахстане.

Напомним, активизировать переговоры по этому поводу Лукашенко предложил сегодня на встрече с послом Казахстана. Тот, в свою очередь, озвучил желание и готовность Казахстана к таким поставкам, но акцентировал внимание на необходимости «визы» России, по территории которой будет осуществляться транспортировка.

Не исключено, что тему поставок кахахстанской нефти лидерам трех стран удастся обсудить на саммите ЕАЭС, который пройдет в столице Казахстана 29 мая.

Как отмечает «Коммерсантъ», казахстанские поставки являются давней целью Беларуси. Однако до сих пор закупать российскую нефть Беларуси было выгоднее – с нее не взимаются пошлины, и поэтому российские компании могли предложить белорусским НПЗ более выгодные условия, чем покупка по рыночной цене. Однако в России сейчас реализуется налоговый маневр, который должен привести к исчезновению экспортной пошлины на нефть к 2024 году с одновременным ростом НДПИ. Это обстоятельство делает покупки казахстанской нефти более привлекательными, чем раньше.

Казахстан в прошлом году направил транзитом через Россию 15,7 млн тонн своей нефти, в основном через Новороссийск. Кроме того, поставки осуществляются по нефтепроводу Атырау—Самара в порт Усть-Луга на Балтике. Перенаправление поставок нефти из Усть-Луги в Беларусь было бы наиболее логичным с логистической точки зрения, а также с точки зрения сохранения качества нефти (в Новороссийск в основном идет легкая нефть, которая обычно продается с премией), отмечает издание. В этом году казахстанские компании несколько увеличили транзит через Усть-Лугу, который, согласно данным ЦДУ ТЭК, составил около 2,8 млн тонн за январь—апрель. Для сравнения: поставки российской нефти в Беларусь, согласно плану-графику, должны составлять 4,5 млн тонн в квартал.

 
 
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Пресс-секретарь Путина выразил надежду, что лидерам двух стран удастся пообщаться на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане.
 
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